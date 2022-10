DTM Trophy – Toller Einstand für Nico Gruber

Bei seinem Debüt in der DTM Trophy gelang Nico Gruber ein toller Einstand. Er konnte in Hockenheim voll überzeugen. Eine Woche nach seinem GT4 Premierensieg beim GTC Race Saisonfinale konnte Nico Gruber bei seinem Debüt in der DTM Trophy nochmal nachlegen.

Der Serien-Neuling überraschte gleich am ersten Tag mit der Tagesbestzeit in den freien Trainings. In den beiden Rennläufen landete Gruber mit seinem CV Performance Group Mercedes AMG zweimal in den Top 10. Am Samstag wurde er Zehnter, am Sonntag Achter.

„Es war sicher kein schlechter Einstand, obwohl sogar noch mehr drinnen gewesen wäre,“ so Nico. „Ich hatte im Qualifying immer wieder viel Verkehr. Daher landete ich weiter hinten als es von meinem Speed her nötig war.“

In den zum Teil chaotischen Rennen musste Gruber mehrmals Gas herausnehmen, um Unfällen vor ihm auszuweichen. Dadurch fiel er zurück und musste immer wieder Aufholjagden starten.Trotzdem ein toller Einstand bei der DTM Trophy für Nico Gruber.

„Das war natürlich ärgerlich, aber so ist Racing. Wichtig ist, dass niemandem etwas passiert ist. Für mich war das Wochenende aber eine großartige Erfahrung. Ich freue mich aufs Saisonfinale in der GT4 Germany.“ In knapp 14 Tagen besucht der 21-Jährige den Hockenheimring heuer noch ein weiteres Mal. Um das letzte Wochenende der ADAC GT4 Germany zu bestreiten.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp