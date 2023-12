Ducati und Bentley – Exklusivität auf zwei Rädern

Ducati und Bentley haben zusammen ein Motorrad in limitierter Auflage entwickelt, das die besonderen Eigenschaften beider Marken verbinden soll. Die Ducati Diavel for Bentley kombiniert Handwerkskunst und Exklusivität mit Technologie und Performance. Das Motorrad basiert auf der komfortablen Diavel V4 und integriert stilprägende Elemente des Batur. Bentleys leistungsstärkstem Serienfahrzeug aller Zeiten mit einem 740 PS starken Twin-Turbo-W12-Motor, von dem nur 18 Modelle gefertigt werden.

Bei der Ducati Diavel for Bentley verbinden sich die charakteristischen Merkmale zweier prestigeträchtiger Marken zu einem außergewöhnlichen Motorrad. Dieses Modell übernimmt die markanten horizontalen Linien des Batur, sichtbar in der Seitenansicht. Ein Highlight ist die elegante Scarab Green-Lackierung aus der Bentley Mulliner-Palette, die auf den Verkleidungsteilen glänzt und durch ihre Metallic-Schattierungen besticht. Besonders ins Auge fallen die speziell für dieses Motorrad entworfenen und in Dark Titanium Satin lackierten geschmiedeten Felgen.

luxuriöse Designelemente

Die Designelemente des Motorrads, welche Luxus und eine außergewöhnliche Liebe zum Detail reflektieren, beinhalten seitliche Lufteinlässe, die sich am zweifarbigen Kühlergrill des Batur orientieren. Darüber hinaus erinnern die dreieckigen Heckauslässe des Motorrads an vergleichbare Elemente des Autos. Der vordere Kotflügel, die Verkleidung und die Draufsicht auf den Tank zitieren die Rippen der Motorhaube des Batur. Die Abdeckung des Soziussitzes, austauschbar durch einen mitgelieferten Sitz für Mitfahrer, nimmt viele Designelemente vom Heck des Fahrzeugs auf. Der Fahrersitz, gefertigt aus schwarzem Alcantara, reflektiert die Innenausstattung des Batur, komplett mit einem gestickten Bentley-Logo auf rotem Stoff, der unter der Oberfläche hervorlugt.

Herzstück des Motorrads ist der 1158 Kubikmeter große V4-Motor, der mit 168 PS und 126 Nm Drehmoment beeindruckt. Er ist nicht nur leicht und kompakt, sondern bietet auch eine geschmeidige Leistungsabgabe schon bei niedrigen Drehzahlen. Eine Twin Pulse-Zündfolge in Verbindung mit der speziellen Auspuffanlage verspricht einen unverwechselbaren Klang.

Perfekt für Sammler

Als garantiertes Sammlermodell wird die Diavel for Bentley in einer limitierten Serie von 500+50 Exemplaren produziert, wobei die zusätzlichen 50 Exemplare exklusiv Bentley-Kunden vorbehalten sind. Jedes Motorrad wird mit einem Echtheitszertifikat und einem Abdecktuch geliefert. Der Modellname und die Produktionsnummer sind auf einem Schild eingraviert, das in die Carbonabdeckung des Zylinderkopfes auf der rechten Motorradseite eingelassen ist. Beim Starten bieten sowohl das TFT-Farbdisplay als auch die LED-Matrix des Rücklichts eine spezielle Animation, die das Bike noch einzigartiger macht. Jedes Exemplar wird in einer exklusiven, personalisierten Holzkiste ausgeliefert.

Ergänzend zur Ducati Diavel for Bentley entstand eine exklusive Capsule-Kollektion, die nur den Besitzern des Motorrads zugänglich ist. Diese Kollektion umfasst einen Jet-Helm und eine Lederjacke mit Protektoren, beide im Farbschema des Motorrads gehalten, um den Look der Fahrer zu komplettieren. Nähere Infos unter ducati.at

