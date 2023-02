Elektro-Lkw als schwerer Transportbetonmischer

Mit dem FMX Electric hat Volvo den weltweit ersten Elektro-Lkw in einer Version als schwerer Transportbetonmischer ausgeliefert. Den Vierachser hat Cemex übernommen. Das weltweit agierende Baustoffunternehmen setzt das Fahrzeug in einem Betonwerk in Berlin-Spandau ein. Der Betonmischer kann nach Angaben von Volvo Trucks mit seinen vier Hochvoltbatterien einen ganzen Arbeitstag bewältigen. Gegebenenfalls mit einer Aufladung während der regulären Pausen. Er verfügt über eine Akku-Kapazität von 360 kWh und wird von zwei Motoren mit einer Leistung von 330 kW/449 PS. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp