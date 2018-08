Europäisches Forum Alpbach shuttelt sauber

Von 15. bis 31. August bleibt das Dorf der Denker sauber. Das österreichische Start-Up-Unternehmen „Smatrics“ ist Mobilitätspartner des Europäischen Forums Alpbach und sorgt damit zum zweiten Mal für einen umweltfreundlichen und emissionsarmen Shuttlebetrieb. Die Shuttleflotte aus Plug-In-Hybridfahrzeugen und rein elektrischen Modellen wird für den Transfer von Sprecherinnen und Sprechern eingesetzt. Zusätzlich stehen für die Teilnehmer verschiedene E-Auto-Modelle als Testfahrzeuge bereit.

Der Fuhrpark ist groß

Der nachhaltige Fuhrpark besteht dabei aus vollelektrischen Autos und Plug-In-Hybriden der Marken Hyundai, Kia, Mercedes, Renault, Smart und Volvo. LeasePlan stellt einen BMW i3 zur Verfügung. Geladen werden die Fahrzeuge an einer Schnell-Ladestation am Parkplatz der Volksschule in Alpbach. Diese wird von Siemens Österreich bereitgestellt. Damit soll gezeigt werden, wie E-Mobilität im Alltag funktioniert.

Begonnen hat alles mit einem Ausstellungsstück

„Wir freuen uns, dass sich die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Forum Alpbach so gut entwickelt hat“, sagt Smatrics Geschäftsführer Dr. Michael-Viktor Fischer. Was mit einem einzigen E-Auto als Ausstellungsstück begann, ist mittlerweile zu einem großen Projekt gewachsen. „Schön ist vor allem, dass wir so viele unterschiedliche Modelle als kostenlose Testfahrzeuge für die Teilnehmer zur Verfügung stellen können. Damit wird es uns gelingen, ganz viele Menschen für Elektromobilität zu begeistern und sie mit dem E-Virus zu infizieren“, freut sich Fischer. Dank der Zusammenarbeit mitHyundai, Kia, Leaseplan, Pappas Österreich, Renault und Volvo können 10 Modelle getestet werden.

Mit Strom Gas geben

Erstmalig werden dieses Jahr auch E-Bikes zum Testfahren angeboten. In Kooperation mit Greenstorm werden die Bikes vor Ort zur Verfügung gestellt und komplementieren damit die E-Flotte. „Jedem, der sich während dieses Zeitraums in Alpbach aufhält rate ich, mit Strom Gas zu geben und sich selbst von den Vorteilen und dem nicht zu unterschätzenden Spaßfaktor der Elektromobilität zu überzeugen“, so Fischer abschließend.

Fotocredit: Bogdan Baraghin / Europäisches Forum Alpbach

