Fiat erhöht die Schlagzahl

Fiat hat bis 2027 für jedes Jahr ein neues Modell angekündigt. Die relativ hohe Schlagzahl wird durch einen hohen Grad an Komponentengleichheit erreicht. Im Juli der zunächst der neue Panda präsentiert, der auch gleich als Basis für fünf Konzeptfahrzeuge dient, die Fiat parallel zum Start des Genfer Automobilsalons virtuell in einem Video im Internet vorstellt.

Das City-Car, größer als der Panda, integriert Designs des alten Fiat-Werks in Lingotto mit seiner Dach-Teststrecke. Die zweite Studie präsentiert einen kompakten Pick-up. Der Strada dominiert als Marktführer in Südamerika sein Segment. Fiat hat mit dem Fastback in Brasilien und dem Tipo im Nahen Osten/Afrika erfolgreich Limousinen etabliert. Das dritte Konzept zielt auf Europa und ergänzt die Palette. Ein familienfreundliches SUV ist ebenso geplant. Die fünfte Studie, ein Camper im Geländewagenstil, passt auch ins urbane Umfeld. Nähere Infos unter fiat.at

