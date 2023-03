Fisker Ocean – 707 Kilometer Reichweite?

Fisker nennt für seinen Vollelektriker Ocean eine kombinierte Reichweite bis zu 707 Kilometer1 nach WLTP. Die soll das vollelektrische SUV mit dem Paket Extreme erreichen. Und damit die größte Reichweite aller aktuell in Europa verkauften batterieelektrischen SUVs.

Als Teil der Mission, das nachhaltigste SUV der Welt zu entwickeln, nutzt Fisker neueste und modernste Technologien. So kann der Fisker Ocean etwa die Strecke von Paris bis Frankfurt oder von Wien bis Venedig mit Reserve zurücklegen.

Der vollelektrische Fisker Ocean verbindet qualitative Verarbeitung, modernste Technik, Innovation, einen erschwinglichen Preis und Nachhaltigkeit. Es ist mit vier Paketoptionen erhältlich. Limited Edition One, Extreme, Ultra und Sport. Manche Pakete sind in bestimmten Ländern nicht mehr verfügbar. Interessenten können den Fisker Ocean über die Website von Fisker reservieren und konfigurieren.

Genehmigung in der Pipeline

Fisker erwartet eine vollständige Typgenehmigung durch die Behörden für Europa bis 28. April 2023. Darauf folgend sind die ersten Auslieferungen an Kunden geplant. Die ersten europäischen Fisker-Center+ werden am 11. April 2023 in Wien und Kopenhagen eröffnet, weitere Center+ und Lounges in ganz Europa und den USA öffnen im Lauf des Jahres 2023.

1 Die angegebene WLTP-Reichweite gilt für die europäischen Märkte von Fisker. WLTP-Messungen wurden mit dem Fisker Ocean mit Paket Extreme mit serienmäßigen 20-Zoll-Rädern durchgeführt.

