Forza Horizon 5 bekommt zwei neue Cupra-Modelle

Im Xbox-Videorennspiel Forza Horizon 5 können Gamer ab sofort virtuell in zwei weitere Cupra-Modelle einsteigen: Der Formentor VZ5 und das Tavascan Concept ergänzen das Cupra-Portfolio des digitalen Rennspiels, das mit dem aus der vollelektrischen Extreme-E-Rennserie stammenden Boliden ABT Cupra SE mit Allradantrieb und 400 kW begann und nicht lange danach mit dem futuristischen Urban Rebel Concept fortgesetzt wurde.

Neu ist auch: Wer in Forza Horizon 5 an den Cupra-Rennveranstaltungen teilnimmt und drei Formentor VZ5-Herausforderungen gewinnt, erhält einen exklusiven Cupra-Rennanzug für seinen Avatar. Das Spiel ist für die Xbox Series XS, Xbox One, Windows und über Steam, Xbox Game Pass und Xbox Cloud Gaming erhältlich.

Mehr zu den Cupra Modellen