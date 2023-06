Großglockner Hochalpenstraße – Porsche Sonderausstellung

Kürzlich eröffnete auf der Großglockner Hochalpenstraße die Porsche Sonderausstellung 75 Jahre Porsche Sportwagen unter dem Titel „Driven by Dreams“. Denn die Marke, die Familie und ihr erstes Fahrzeug, der Porsche 356 Nr. 1 Roadster, waren und sind mit der Großglockner Hochalpenstraße in vielfältiger Hinsicht eng verbunden.

„Sie ist ein Bindeglied von Gmünd in Kärnten nach Zell am See im Salzburger Land“, so der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende der Porsche AG, Dr. Wolfgang Porsche. Nicht zuletzt wurde die hochalpine Strecke von Ferdinand Porsche von Beginn an als Teststrecke für seine Automobile genutzt. Wie zum Beispiel für den Porsche 356 Nr. 1 Roadster.

So ist auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe bis Oktober 2023 die Schau „Driven by Dreams – 75 Jahre Porsche Sportwagen“ zu sehen. Am einzigen in Österreich befindlichen Standort von weltweit vier Ausstellungsstandorten (Berlin, Zuffenhausen/Stuttgart, Luzern sowie als mobile Ausstellung) zu sehen.

Drei Themenkomplexe

Der Themenkomplex HERITAGE richtet seinen Blick in die Welt von Porsche und in die langjährige Erfolgsgeschichte der Marke – also auf das Erbe von Ferdinand und Ferry Porsche.

UMWELTSCHUTZ & NACHHALTIGKEIT Mit Hilfe eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes entwickelt Porsche die Strategien für die Zukunft. Um Umweltbelastungen zu minimieren und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu fördern.

INNOVATION & TECHNIK Das Streben nach neuesten technischen Errungenschaften ist seit jeher in die DNA von Porsche eingeschrieben und wird es auch immer sein.

Zu jedem Themenkomplex der Porsche Sonderausstellung auf der Großglockner Hochalpenstraße sind nicht nur namhafte Persönlichkeiten aus dem Umfeld von Porsche zu sehen, sondern natürlich auch die legendären Porsche-Fahrzeuge. Wie etwa der Porsche 356 Speedster aus dem Privatbesitz der Familie Porsche. Ein Porsche Boxster S Schnittmodell, oder ein Porsche Taycan 4S Cross Turismo. Der vollelektrische Sportwagen, der rund um die Welt mit der Initiative „Join the Porsche Ride“ unterwegs war.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp