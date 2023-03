GTI-Treffen: Wolfsburg statt Wörthersee

Statt am Wörthersee findet das GTI-Treffen zukünftig in Wolfsburg statt. Volkswagen holt die Veranstaltung im nächsten Jahr nach Wolfsburg. Seit 1982 hat die Veranstaltung, die traditionell zu Himmelfahrt stattfindet, jedes Jahr Autofans an den Wörthersee gelockt.

Doch die Gemeinde Maria Wörth hat kürzlich verlauten lassen, dass das Treffen nicht mehr in die Zeit passe. VW hat das Treffen stets unterstützt. Und daher nun entscheiden, das GTI-Treffen künftig selbst auszurichten – in Wolfsburg statt am Wörthersee. Neben Fahrzeugpräsentationen, Bühnenshows und Clubtreffen wird es weitere Aktionen und Überraschungen geben. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp