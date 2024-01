Heico Sportiv veredelt den neuen Volvo EX30

Der Tuner Heico Sportiv betritt mit seinem Programm für den Volvo EX30 neues Terrain. Das Angebot umfasst hochwertige Produkte. Diese sollen den vollelektrischen Kraftzwerg auf ein neues Level heben und ihm eine noch sportlichere Note verleihen.

Den Anfang machen die Leichtmetallräder der Volution Reihe. Zur Auswahl stehen das Zehnspeichendesign das X in den Dimensionen 9×20 in „Gloss schwarz“ sowie 9×21 Zoll in den Farben „Diamond-cut, schwarz“ und „Gloss schwarz“. Für Freunde des zeitlosen Fünfspeichendesigns bietet der Veredler die V in 9×21 Zoll und den Farben „Diamond-Cut, schwarz“ und „Titanium, matt“ an. Somit findet der Kunde für jede individuelle Farbe seines Fahrzeugs ein passendes Rad.

Alle Radversionen zeichnet eine gewählte Einpresstiefe aus, die für einen bündigen Karosserieabschluss und eine satte Optik sorgt. Die Gewichtsreduzierung gegenüber einer vergleichbaren Serienfelge, steigert die Fahrdynamik und Performance.

Tiefer und effizienter

Für den optischen Feinschliff sorgen die eigenen Sportfedern. Die progressive Federungscharakteristik bei zunehmender Einfederung ermöglicht eine optimale Balance zwischen Sportlichkeit und Fahrkomfort. Ein angenehmer Nebeneffekt dieser Tieferlegung um circa 30 mm ist die Reduzierung des Luftwiderstands, was sich positiv auf die Reichweite auswirken sollte.

Das Zubehörprogramm zur Markteinführung des Volvo EX30 wird durch Spurverbreiterungen – 20 und 30 mm pro Achse, wahlweise in silber oder schwarz – ergänzt, die insbesondere für die Verwendung mit Serienfelgen vorgesehen sind. Abgerundet wird das Angebot durch das neue Logo aus Aluminium. Selbiges trägt den geprägten Heico-Helm auf einem tiefschwarzen Hintergrund, der spiralgebürstet wurde, sowie den dreidimensionalen Heico Heckschriftzug in „high-gloss schwarz“ oder „titanium-matt“.

Doch das ist noch nicht alles. Der Tuner entwickelt derzeit weitere Produkte, darunter einen Bodykit, und wird diese bald vorstellen. Nähere Infos unter heicosportiv.de

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp