Volvo: Rekordauftrag für Elektro-Lkw

Volvo Trucks erwartet einen Rekordauftrag für die Lieferung von bis zu 1.000 Elektro-Lkw. Man hat eine Absichtserklärung über den Verkauf der Elektro-Lkw bis 2030 an Holcim, einen der weltweit größten Baustoffproduzenten unterzeichnet. Es handelt sich bei dem Rekordauftrag um den bislang größten Auftrag für Elektro-Lkw von Volvo Trucks. Die ersten 130 Lkw kommen 2023 und 2024 zur Auslieferung.

Holcim ist ein globaler Baustoffproduzent mit Hauptsitz in der Schweiz. Jetzt haben das Unternehmen und seine Vertragspartner mit Volvo Trucks vereinbart, bis 2030 den Einsatz von 1.000 Elektro-Lkw von Volvo in den Betrieben von Holcim in Europa zu planen.

Umfassende Partnerschaft Holcim – Volvo Group

Die ersten 130 Elektro-Lkw der Typen Volvo FH und Volvo FM gehen im vierten Quartal 2023 und im Laufe des Jahres 2024 an Märkte wie Frankreich, Deutschland, die Schweiz und Großbritannien. Die Vereinbarung ist das Ergebnis einer umfassenderen Partnerschaft zwischen Holcim und der Volvo Group.

„Langfristige Zusammenarbeit und ein starkes Engagement sind unerlässlich, um große CO 2 -Reduzierungen zu verwirklichen. Wir sind stolz auf die Partnerschaft, mit Holcim und auf die Ergebnisse, die wir gemeinsam erzielen“, so Martin Lundstedt, President & CEO der Volvo Group.

Durch den Ersatz von 1.000 bestehenden Volvo FH Diesel-Lkw durch Volvo FH Elektro-Lkw, die auf einer typischen Strecke mit Ökostrom betrieben werden, könnte man jährlich bis zu 50.000 Tonnen CO 2 eingesparen.

Anmerkung:

Die CO 2 -Einsparung basiert auf einer Berechnung mit dem Volvo Trucks Environmental Footprint Calculator. Ein Vergleich des CO 2 -Ausstoßes bei einer jährlichen Fahrleistung von 80.000 km. Für einen Lkw mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen. Und unter der Annahme, dass der Vergleichsdiesel 7% Biodiesel verwendet und einen Durchschnittsverbrauch von 23 l/100km erreicht.

Beide Unternehmen haben sich der Initiative „Science-based targets“ verschrieben, die ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen in der Privatwirtschaft vorantreibt. Beide sind auch Gründungsmitglieder der First Movers Coalition (FMC).

