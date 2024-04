Heico Sportiv verleiht dem Volvo EX30 Flügel

Die Tuning-Schmiede Heico Sportiv erweitert mit einem Bodykit sein Angebot für den vollelektrischen Volvo EX30. Das Upgrade verleiht dem Kraftzwerg eine sportlichere Note und markiert mit seiner Gestaltung in der 25-jährigen Geschichte von Heico Sportiv einen Meilenstein.

Das Bodykit prägt mit markanten Änderungen den sportlichen Look des Volvo EX30. Ein Frontspoiler mit fünf Teilen, flankiert von Winglets, und Design-Lufteinlässe unter den Scheinwerfern dominieren die Front. Am Heck rundet ein Heckdiffusor mit zwei Winglets das Design ab. Kunden können diese Teile einzeln oder im Paket kaufen, ergänzt um Winglets an den Seitenschwellern.

Der Tuner ermöglicht durch eine breite Farbpalette individuelle Fahrzeuggestaltungen. Mit den Programmen „Heico Choice“ und „Your Choice“ lassen sich persönliche Farbkombinationen wählen. Volution Leichtmetallräder verbessern die Optik und die Fahrdynamik. Sportfedern optimieren die Balance zwischen Komfort und Agilität und senken den Luftwiderstand durch eine Tieferlegung. Das Zubehörprogramm bietet auch Spurverbreiterungen und Innenraumdetails an.

Das komplette Heico Sportiv Programm für den EX30 steht zur Bestellung bereit und wird ab Juni 2024 geliefert. Näheres unter heicosportiv.de

