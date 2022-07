Honda Civic Type R: Rennsportambitionen

Der neue Civic Type R bekennt sich zu seinen Rennsportambitionen. Leichtbau-Komponenten, ein weiterentwickelten Antriebsstrang und die bessere Aerodynamik machen ihn zum bisher leistungsstärksten Honda Type R. Er wurde im Rahmen des Modellkonzepts „Ultimate Sports 2.0“ entwickelt. Um den sportlichen Look zu unterstreichen und die Fahreigenschaften zu verbessern, ist der Type R deutlich tiefer liegend und breiter gebaut. Zusätzlich ist das Modell mit mattschwarzen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und maßgeschneiderten Michelin Pilot Sport 4S Reifen recht spektakulär ausgestattet.

Verbesserte Aerodynamik

Der große untere Kühlergrill des vorderen Stoßfängers versorgt den Motor mit Luft. Die Entlüftungsöffnung auf der neuen Motorraumklappe optimiert den Luftstrom. Weitere Designdetails zur Verbesserung der Aerodynamik sind große Luftauslässe hinter den Vorderrädern sowie ein größerer Heckdiffusor. Der ist direkt in den Unterboden integriert.

Der spektakuläre neue Heckspoiler sorgt für mehr Abtrieb. Er ist nach hinten geneigt, um den Luftwiderstand zu verringern. Der Heckflügel sitzt gleichzeitig niedriger und breiter als beim Vorgänger. Das betont die schlanke Dachlinie und die breitere Silhouette.

Der Innenraum des Type R bekennt sich unmissverständlich und eindrucksvoll zum Fahrspaß und bestmöglicher Illustration des R-Type-Leistungsvermögens. Optisch überhöht durch Akzente wie die klassischen roten Type R-Zierleisten. Das Cockpit unterstützt ein intensives Fahrerlebnis. Der Fahrer sitzt angemessen tiefer, hat aber gleichzeitig eine bessere Sicht über die niedrigere Motorhaube. Tote Winkel und reflektierende Elemente sind reduziert. Die leichten Sportsitze für Fahrer und Beifahrer sorgen sowohl auf der Rennstrecke für Halt als auch bei langen Fahrten für Komfort und Bewegungsfreiheit.

Leistungsparameter unterstützen Rennsportambitionen des Honda Civic Type R

Der Fahrer kann sechs Leistungsparameter beeinflussen. Unter anderem Motor, Lenkung und Fahrwerk. Er kann zwischen den Modi Comfort, Sport und +R wählen. Zusätzlich steht der neue Individual-Modus zur Verfügung. Was die einzelnen Modi in der Praxis bewirken, zeigt der Leistungs-Datenlogger „Honda LogR“. Er kombiniert die von den Sensoren im Fahrzeug gesammelten Leistungsdaten mit einer Smartphone-App. Mit dem Datenlogger kann der Fahrer verschiedene Messwerte in Echtzeit überwachen und aufzeichnen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören eine Stoppuhr zur Aufzeichnung der Rundenzeiten. Weiters eine Anzeige der 3D-Fahrzeugbewegung und der Reibungskreise aller Räder, die die maximal übertragbare Reifenkraft anzeigt. Und eine Score-Funktion zur Bewertung und Verbesserung der eigenen Fahrtechnik auf der Rennstrecke.

Stärkster Turbomotor in einem Type R

Die Motoren bauen auf der Technik ihrer Vorgänger auf. So steckt der überarbeitete Turbolader zur Verbesserung der Gesamteffizienz jetzt in einem kompakteren Gehäuse. Am Turbo sind sowohl die Schaufelanzahl als auch deren Form optimiert. Die überarbeitete Auspuffanlage trägt ebenfalls dazu bei, Leistungsgewicht, Drehmoment und Höchstgeschwindigkeit zu steigern. Das Ergebnis ist der stärkste VTEC Turbo Motor in einem Type R. Das neue Dreifach-Auspuffdesign mit verbesserter Soundmodulation verstärkt das akustische Erlebnis.

Auch das Sechsgang-Schaltgetriebe ist weiterentwickelt. Die automatische Drehzahlanpassung sorgt stets für die perfekte Drehzahl beim Herunterschalten. Und sie unterstützt die Balance des Fahrzeugs am Kurveneingang. Bei der weiterentwickelten Brembo-Bremsanlage hat Honda die zweiteiligen Bremsscheiben der Vorgängergeneration beibehalten. Das gewährleistet ein hervorragendes Ansprechverhalten und eine lange Lebensdauer des Bremssystems. Verbesserte Temperaturregelung und Luftkühlung sorgen für eine dauerhafte, optimale Leistung auch bei hohen Belastungen. Das alles belegt die Rennsportambitionen des Honda Civic Type R. (aum)

