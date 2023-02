Hyliko mit Brennstoffzellen von Toyota

Das französische Start-up Hyliko will bei seinen Brennstoffzellen-Lkw auf die Brennstoffzellen von Toyota zurückgreifen. Damit erweitert Toyota sein Wasserstoff-Partnernetzwerk in Europa. Schon heute kommen Brennstoffzellenmodule des Unternehmens in Zügen, Bussen, Generatoren und diversen maritimen Anwendungen zum Einsatz.

Hyliko will auf Basis von Renault-Lastwagen zwei Modelle mit Brennstoffzellen von Toyota bauen. Eine 44-Tonnen-Zugmaschine und einen 26-Tonner, den man in den Varianten 6×2 und 6×4 anbieten will. Als Teil seines Lkw-Leasingangebots plant der Newcomer die Einführung einer eigenen Infrastruktur für grünen Wasserstoff. Einschließlich Produktion, Lagerung und Vertrieb. (aum)

