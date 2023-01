Hyundai: Video vom Ioniq 5 Robotaxi

Hyundai hat ein neues Video für die bevorstehende Markteinführung des vollelektrischen Robotaxi Ioniq 5 veröffentlicht. Das Fahrzeug auf Basis des Ioniq 5 hat man in Zusammenarbeit mit Motional entwickelt. Das ist ein führendes Joint Venture für autonomes Fahren, zwischen der Hyundai Motor Group und Aptiv.

Das Video zeigt die Technologie des autonomen Fahrens der Stufe 4 und die Sicherheitsausstattung des Ioniq 5 Robotaxi. Dessen Markteinführung ist für Ende 2023 in Las Vegas, der Heimat der einflussreichsten Technologieveranstaltung der Welt, der CES geplant.

Las Vegas gilt als die „Unterhaltungshauptstadt der Welt“ und ist ein andauernder Verkehrs-Hotspot. Da viele Besucher während ihres Aufenthalts Taxis und Mitfahrdienste nutzen, soll das vollautonome Ioniq 5 Robotaxi für viele von ihnen die perfekte Möglichkeit sein, sich sicher von A nach B fortzubewegen.

Über 30 Sensoren

Zu sehen ist in dem Video von Hyundai, wie das Ioniq 5 Robotaxi mit Hilfe seiner mehr als 30 fortschrittlichen Sensoren – einer Kombination aus Kameras, Radar und Lidar – und dem bordeigenen Computersystem sicher und souverän navigiert. Ebenfalls zu sehen ist, wie das Robotaxi, wie ein erfahrener Chauffeur achtsam und sicher Fahrgäste von einer überfüllten Hotelauffahrt abholt.

Nach der Markteinführung in Las Vegas soll das Ioniq 5 Robotaxi auch in Los Angeles und schließlich in anderen Großstädten der USA und letztendlich auf der ganzen Welt erhältlich und sichtbar sein. Im Rahmen des fortlaufenden Trainingsprogramms lernt das Robotaxi bereits, die engen und kurvigen Straßen von Boston zu meistern. Oder, sich in Bezug auf Straßenbahnen und geschützte Fahrradspuren von San Diego zurechtzufinden und den Linksverkehr in Singapur zu bewältigen.

Seit Hyundai im Mai 2022 seine globale Kampagne gestartet hat, hat Hyundai das Robotaxi bereits mehrmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Robotaxi ist ein weiterer Schritt für die „Progress for Humanity“ Vision von Hyundai.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp