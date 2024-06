Ineos Grenadier im extrem Test

Das Unternehmen K+S hat begonnen, den Geländewagen Ineos Grenadier unter Tage im Kaliwerk Zielitz, rund 25 Kilometer nördlich von Magdeburg, zu testen. Das Ziel dieses Testprogramms ist es, die Qualitäten und die Robustheit des Grenadiers zu demonstrieren. Täglich werden in der Grube etwa 45.000 Tonnen Rohsalz gefördert. Diese befindet sich zwischen 400 und 1300 Metern unter der Erdoberfläche auf einem 61 Quadratkilometer großen Areal.

Der Ineos Grenadier wird dort als Arbeitsgerät und Einsatzfahrzeug genutzt. Die Umgebung in der Grube, die reich an Salz ist, stellt hohe Anforderungen an das Material des Fahrzeugs. Daher ist der Grenadier mit einem umfassenden Korrosionsschutz ausgestattet. Dieser Schutz umfasst eine vollständige Elektrotauchlackierung, eine Wachsversiegelung in den Hohlräumen und eine Pulverbeschichtung an der Außenseite. Außerdem ist der Unterboden des Fahrzeugs standardmäßig mit Schutzvorrichtungen an der Vorder- und Rückseite sowie einem Kraftstofftankschutz ausgestattet.

