Ineos präsentiert drittes Modell Fusilier

Ineos Automotive hat online den neuen Geländewagen, den Ineos Fusilier, vorgestellt. Dieses Fahrzeug punktet mit hervorragender Geländegängigkeit und bietet gleichzeitig vollen Komfort auf der Straße. Es gibt zwei Antriebsmöglichkeiten: eine batterieelektrische und eine mit einem kleinen Benzinmotor als Range-Extender, um die Emissionen zu senken. Die Details zum alternativen Antrieb und wann der Fusilier auf den Markt kommt, erfahren wir im Herbst 2024.

„In der Entwicklungsphase haben wir schnell erkannt, dass wir eine Kombination verschiedener Technologien brauchen. Damit wollen wir die Dekarbonisierung vorantreiben und Fahrzeuge anbieten, die den Wünschen der Kundinnen und Kunden entsprechen“, erklärte Ineos-Chef Sir Jim Ratcliffe in London. „Batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) sind ideal für kurze Strecken und den Lieferverkehr in Städten. Aber wir müssen auch andere Technologien unterstützen, um den nötigen Wandel schneller zu erreichen.“

Der Fusilier entsteht in Zusammenarbeit mit dem Zulieferer Magna und wird in Graz, Österreich, produziert. Er lehnt sich an den Grenadier an, ist aber etwas kürzer und niedriger. Sein Design basiert auf einer sogenannten Skateboard-Plattform. Diese Konstruktion besteht aus einem Stahlrahmen und -boden sowie Türen und Blechen aus Aluminium. Schon bei der Entwicklung des Grenadier Station Wagon und des Quartermaster Pick-up arbeitete Ineos mit Magna zusammen.