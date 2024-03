Jaguar Land Rover will eigene Solar-Energie erzeugen

Jaguar Land Rover hat große Pläne, um seine Energiekosten zu senken und weniger abhängig von Strom aus dem Netz zu sein. Das Unternehmen möchte bis 2030 mehr als ein Drittel seines weltweiten Strombedarfs durch erneuerbare Energien decken.

Ein wichtiger Schritt dabei ist die Nutzung verschiedener Solartechnologien an Schlüsselstandorten in England. Dazu gehören Solaranlagen auf Dächern, am Boden und Solar-Carports, die beim Laden von Elektroautos helfen.

Die ersten drei Solarprojekte von JLR starten dieses Jahr in Halewood, Merseyside, Wolverhampton und am Hauptsitz in Gaydon. Diese Projekte könnten in der Spitze fast 120 Megawatt Energie liefern. Das reicht aus, um etwa 44.500 Haushalte mit Strom zu versorgen oder 2,7 Millionen I-Pace-Batterien jährlich zu laden.

