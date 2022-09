Joint Venture für Batteriematerialien in Europa

PowerCo, das Batterieunternehmen des VW-Konzerns, und Umicore, belgischer Materialtechnologie-Konzern, gründen ein Joint Venture für die Herstellung von Batteriematerialien in Europa. Konkret für die Kathoden- und Vormaterialproduktion. Ab 2025 soll das Gemeinschaftsunternehmen die europäischen Batteriezellfabriken des Autokonzerns mit Schlüsselmaterialien versorgen. Zunächst will amn die Batteriefabrik beliefern, um 2026 eine Kapazität von 40 Gigawattstunden jährlich zu erreichen.

Die jährliche Produktionskapazität soll sich bis Ende des Jahrzehnts je nach Markt- und Bedarfsentwicklung auf 160 Gigawattstunden erhöhen. Das entspricht einer jährlichen Produktionskapazität für rund 2,2 Millionen vollelektrische Fahrzeuge. Gemeinsam will das Joint Venture für Batteriematerialien in Europa drei Milliarden Euro in den Aufbau neuer Produktionskapazitäten für Batteriematerialien investieren. Die Suche nach einem passenden Standort läuft noch. Kathodenmaterial ist mit entscheidend für die Batterieleistung und ein entscheidender Kostenfaktor bei der Elektromobilität. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp