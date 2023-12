Kooperation EnBW & Smatrics

Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) ist in Deutschland ein führender Akteur in der Elektromobilität. Nun hat das Unternehmen über 1.000 Schnellladestandorte landesweit in Betrieb genommen. Ein großer Teil dieses Erfolgs geht auf die Zusammenarbeit zwischen der EnBW mit Smatrics zurück. Diese Tochtergesellschaft der EnBW war bei der Errichtung von etwa 110 Standorten maßgeblich beteiligt.

SMATRICS, bekannt für seine umfassende Erfahrung, war nicht nur in der Errichtung dieser Ladestationen aktiv. Das Unternehmen wirkte auch in über 450 Standortanalysen und -planungen mit. Hauke Hinrichs, CEO von Smatrics, freut sich über die erfolgreiche Kooperation: „Es ist eine Ehre, EnBW bei diesem wichtigen Projekt zu unterstützen. Wir tragen damit zur Elektromobilität bei.“

Als Generalunternehmer hat Smatrics viele wichtige Aufgaben übernommen. Dazu zählten die Standortbegehung, technische Koordination und bauliche Umsetzung. Auch die individuelle Standortplanung war ein Teil ihrer Arbeit. Ziel ist es, die Bedürfnisse der Endkunden optimal zu erfüllen.

Zukunftsorientierte Ladestationen

Die Ladeinfrastrukturen von Smatrics bieten eine breite Palette. Sie reichen von AC Wallboxen bis zu High Power Chargern. Diese Stationen gewährleisten ein optimales Ladeerlebnis. Zu ihren Kunden zählen Flottenkunden, Retailer, Tankstellenbetreiber und Stadtwerke. Sie alle möchten HPC-Ladeinfrastruktur aufbauen und betreiben.

Mit über elf Jahren Erfahrung treibt SMATRICS den Ausbau des Schnellladenetzes in Österreich voran. In enger Zusammenarbeit mit der EnBW hat SMATRICS bereits rund 250 DC-Standorte in Österreich und Deutschland errichtet.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp