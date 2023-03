KTM X-Bow GT-XR – Innovative Lösungen

Innovative Lösungen verbinden im Supersportwagen KTM X-Bow GT-XR Top-Performance mit ausgeklügelten Komfortfeatures. Für ein Fahrerlebnis der besonderen Art.

Diese Kombination ermöglicht atemberaubend schnelle Runden auf den anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Aber auch lange Touren und Reisen mit hohem Komfort auf öffentlichen Straßen. Durch geringes Gewicht in Verbindung mit dem Klassenbezogen sparsamen Motor und dem 96-Liter-Tank lassen sich sogar Entfernungen bis zu 1.000 Kilometer ohne Tankstopp zurücklegen.

Kamera-Rückspiegelsystem

Um beide Ziele zu vereinen, mussten die Ingenieure innovative Lösungen für den KTM X-Bow GT-XR entwickeln. Etwa das Kamera-Rückspiegelsystem (CMS). Anstelle konventioneller Außenspiegel ermöglichen LED-Displays auf Fahrer- und Beifahrerseite im Cockpit den Blick hinter das Fahrzeug in Echtzeit. Für noch mehr Übersicht ist jeweils eine Kamera im Heckflügel und im Heck des Carbon-Monocoques integriert. Deren Aufnahmen werden im Canopy über ein zusätzliches Display angezeigt. So hat der Fahrer zu jeder Zeit alles fest im Blick. Neben diesen sichtbaren Vorteilen ist das Kamerasystem leichter und bietet auch aerodynamische Vorteile.

Smartphone-Infotainment

Auch beim sonst üblichen Infotainment-System geht KTM eigene Wege. Das Smartphone des Besitzers ersetzt es. Die Schaltzentrale im Leben vieler Menschen findet im KTM X-Bow GT-XR einen angemessenen Platz. Eine Quadlock-Aufnahme in der Mittelkonsole hält das Smartphone fest an Ort und Stelle. Es verbindet sich per Bluetooth-Kopplung mit dem Fahrzeug und seinem optionalen Soundsystem2. Neben dem Abspielen der persönlichen Lieblingsmusik übernimmt das Soundsystem auch die Sprachausgabe bei Anrufen oder der Wegbeschreibung einer Navigationsapp.

Lenkung, Klima, Gepäck

Um hinter dem Steuer des KTM X-Bow GT-XR nicht ins Schwitzen zu geraten, unterstützt die elektrisch-progressive Lenkung den Fahrer. Sie passt sich an Geschwindigkeit und Fahrsituation des Fahrzeugs an. Beim Einparken oder bei langsamer Fahrt in der Stadt ist das Lenken erleichtert, um bequem manövrieren zu können. Bei höheren Geschwindigkeiten, etwa auf der Autobahn, ist die Lenkung straffer, um mehr Spursicherheit und Stabilität zu geben.

Die mehrstufige Klimaanlage bringt nicht nur Frischluft in das Cockpit, sie kann es auch beheizen. Die Luftauslässe sind so konzipiert, dass die Rundumsicht im Canopy nicht beeinträchtigt ist. Dank dieser Features und der patentierten Pedalerieverstellung steht auch längeren Touren nichts im Weg.

Wer weite Strecken zurücklegt, möchte natürlich auch sein Gepäck an Bord haben. Während es bei anderen Fahrzeugen dieser Klasse nun eng ist, stellt das für den KTM X-Bow GT-XR keine Hürde dar. Mit einem Kofferraumvolumen von 160 Litern findet sich ausreichend Platz für bis zu zwei Taschen in üblicher Handgepäckgröße und eine Handtasche.

Der neue KTM X-Bow GT-XR ist ab sofort bestellbar und ab 299.150 Euro zzgl. länderspezifischer Steuern und Einfuhrabgaben erhältlich.

