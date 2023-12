Lamborghini feiert 60-Jahre in NYC

Die Lamborghini Lounge NYC öffnet erstmals ihre Türen für die breite Öffentlichkeit, um das 60-jährige Bestehen von Automobili Lamborghini zu feiern. Gekrönt durch die außergewöhnliche Kunstausstellung „Lamborghini – 60 Years of Artistry in Motion“.

Die Ausstellung – die auf der Art Basel Miami Beach Anfang dieses Monats mit einer Auswahl an Werken debütierte – präsentiert nun in New York die gesamte Sammlung. Diese einzigartigen Kunstwerke, von Lamborghini-Vertragshändlern aus ganz Amerika in Auftrag gegeben. Sie spiegeln das reiche Erbe und die zukunftsweisende Vision von Lamborghini wider. Besucher können eine faszinierende Bandbreite an Kunstwerken bestaunen, darunter Gemälde, Skulpturen, maßgefertigte Sneaker, ein Surfbrett und sogar ein digitaler Spielautomat – jedes Stück eine Hommage an die Marke Lamborghini.

Die Lamborghini Lounge NYC, eröffnet im Frühjahr 2021 im Herzen des Chelsea Arts District – damals nur für geladene Gäste. Der Besuch dort umfasste die Personalisierung von Traumautos, die Teilnahme an Fahrzeugenthüllungen, italienische kulinarische Köstlichkeiten und maßgeschneiderte Events. Doch nun, anlässlich des 60-jährigen Jubiläums, sind alle Kunst- und Autofans eingeladen, diese faszinierende Welt zu erkunden.

Ein Highlight der Ausstellung ist der Lamborghini Revuelto Opera Unica. Das Modell wurde erstmals auf der Art Basel Miami Beach vorgestellt – dieses Meisterwerk wurde vom Centro Stile entworfen. Die handlackierte Karosserie zeigt einen beeindruckenden Farbverlauf und ist das Ergebnis von über 700 Stunden sorgfältiger Arbeit.

„Lamborghini: 60 Years of Artistry in Motion“ ist ein Ereignis, das keinen Kunst- und Automobilenthusiasten entgehen sollte. Die Ausstellung findet vom 15. bis 16. Dezember, täglich von 10:00 bis 15:00 Uhr EST, in der Lamborghini Lounge NYC, 533 West 26th Street statt.

