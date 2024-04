Lamborghini Huracán STJ – Es geht immer etwas wilder

Automobili Lamborghini enthüllt mit dem Huracán STJ ein besonderes Fahrzeug. Dieses Sondermodell, limitiert auf zehn Exemplare, zollt dem legendären Zehnzylinder von Lamborghini Tribut. Der V10-Motor prägte die Huracán-Reihe seit ihrer Einführung 2014 maßgeblich. Zum Jahresende wird diese durch einen neuen Hybrid-Supersportwagen abgelöst.

Der Huracán STJ baut auf dem STO-Modell auf und bringt mit einem speziellen Extras-Paket echtes Rennfeeling auf die Straße. „STJ“ steht für „Super Trofeo Jota„. „Super Trofeo“ ehrt Lamborghinis Markenmeisterschaft von 2009, „Jota“ verweist auf die Rennvorschriften der FIA. Modelle wie der Miura SVJ und Aventador SVJ trugen bereits den Jota-Buchstaben.

Ein Highlight des Huracán STJ ist sein Aerodynamik-Kit, entwickelt von Lamborghinis Rennsportabteilung Squadra Corse. Das Kit verbessert die bereits beeindruckende Aerodynamik des STO. Neue Carbon-Anbauteile und ein steiler eingestellter Heckflügel erhöhen den Anpressdruck um zehn Prozent.

Rennstrecken-Performance

Wie der STO erreicht der STJ 640 PS bei 8000 U/min und ein Drehmoment von 565 Newtonmeter. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an die Hinterräder. Für verbesserten Grip sorgen vier verstellbare Rennsportstoßdämpfer. Sie ersetzen die serienmäßigen aktiven Dämpfer und lassen sich fein auf die Streckenbedingungen abstimmen. Dazu kommen spezielle Bridgestone-Potenza-Race-Reifen auf 20-Zoll-Zentralverschlussfelgen. Der Huracán STJ ist auf der Rennstrecke Nardò über eine Sekunde schneller pro Runde als der STO.

Optisch zeigt sich das Sondermodell in zwei Farbvarianten: Eine in Grau mit schwarzen und rot-weißen Akzenten, die andere in Blau mit denselben Kontrastdetails. Beide Varianten zeichnen sich durch eine nummerierte Carbon-Plakette „1 of 10“ aus. Ein personalisierbares Schild auf der Beifahrerseite ist ebenfalls möglich.

