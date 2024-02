Lucky Car fixiert Übernahme von ATU in Österreich

ATU mit Sitz in Weiden, zieht sich aus Österreich zurück. Finanzielle Probleme waren wohl der Grund. Lucky Car aus Österreich übernimmt nun die Standorte. Diese Firma ist Marktführer bei vertragsfreien Werkstätten. Die Übernahme rettet über 270 gefährdete Arbeitsplätze an 24 Standorten in acht Bundesländern – Burgenland hatte keinen ATU-Standort -. Ein weiterer Standort – jener im oberösterreichischen Leonding – wurde vor der Übernahme bereits von ATU aufgelassen.

„Der Werkstattenbetrieb wird nahtlos weitergeführt mit den qualifizierten Fachkräften von ATU Österreich. Damit bleibt den bestehenden Kunden ein mitunter mühsamer Wechsel der Werkstatt erspart. Bis Ende des Sommers werden alle Standorte im Gelb von Lucky Car erstrahlen“, so Ostoja Matic, Gründer von Lucky Car.

Lucky Car plant, die neuen Standorte erfolgreich zu machen. „Wir reduzieren die Verkaufsflächen stark“, sagt das Unternehmen. Der Fokus liegt ganz klar bei den Dienstleistungen. Dies ist wegen des wachsenden Onlinehandels, besonders bei Kfz-Teilen, notwendig. Zusätzlich bietet Lucky Car an allen geeigneten Standorten Lack- und Karosseriearbeiten an. Das ist ihr Kerngeschäft.

Expansionskurs mit System

Lucky Car eröffnete 2008 seine erste Werkstatt in Brunn am Gebirge, direkt vor den Toren Wiens. Durch einen ausgeklügelten Mix aus Franchise- und Eigenstandorten konnte das Werkstattnetz in den letzten 15 Jahren auf 44 Standorte in ganz Österreich und zwei weitere in der Schweiz ausgeweitet werden. Durch die Übernahme vergrößert sich Lucky Car nun auf rund 70 Standorte. Nähere Infos unter lucky-car.at

