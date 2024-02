Manhart BMW XM Thor-Edition

Manhart Performance, der renommierte Edeltuner aus Wuppertal, hat kürzlich sein neuestes Projekt vorgestellt: das „Thor“-Exterieurpaket für den BMW XM G09. Dieser Hybrid-SUV, der bereits als einer der spannendsten Neuzugänge des Jahres 2024 gilt, beeindruckt mit einer Leistung von 653 bzw. 748 PS und setzt sich damit an die Spitze seiner Klasse, neben Größen wie dem Cayenne Turbo GT, GLS 63 AMG und Audi RSQ8.

Neben der Motorhaube bietet Manhart eine Vielzahl von Carbon-Komponenten für die Frontpartie des XM, darunter Kühlergrillrahmen, Lufteinlässe und einen eindrucksvollen Frontspoiler, der dem Fahrzeug ein bulligeres und dynamischeres Aussehen verleiht. Die Seitenansicht wird durch über zwei Meter lange Carbon-Seitenschweller mit Side Blades an beiden Enden aufgewertet, die den XM optisch tiefer erscheinen lassen.

Auch die Heckpartie kommt nicht zu kurz: Ein ausladender Dachspoiler, eine Spoilerlippe für den Kofferraumdeckel und ein Carbon-Panel zwischen den Heckleuchten sorgen für einen unverwechselbaren Look. Ergänzt wird das Ganze durch Aufsätze am Heckstoßfänger und einen Heckdiffusor, mit weiteren Applikationen, die noch in Entwicklung sind.

Die Kraft der Götter

Das „Thor“-Paket, inspiriert von der imposanten Figur des germanischen Gottes, umfasst ein Carbon-Bodykit, das dem BMW XM eine noch markantere Präsenz auf der Straße verleiht. Alle Teile des Kits sind aus Vollcarbon gefertigt, wobei Kunden zwischen regulärem Carbon mit Webstruktur und Forged Carbon wählen können. Ein Highlight des Kits ist die Motorhaube, die mit zwei mittig platzierten Powerdomes und einer verlängerten Mittelstrebe an den McLaren Senna erinnert.

Die gute Nachricht für deutsche Kunden: Manhart arbeitet daran, dass alle Teile des „Thor“-Kits bis auf die Haube bis zum Ende des Frühjahres mittels Teilegutachten über Manhart Performance eintragungsfähig sein werden. Die Montage erfolgt durch einfaches Verkleben an den originalen Befestigungspunkten, was eine schnelle Installation und eine problemlose Rückrüstung ermöglicht.

Das „Thor“-Kit ist bereits zur Vorbestellung verfügbar, wobei Manhart attraktive Rabatte für Frühbesteller anbietet. Die Preise beginnen bei etwa 36.000 Euro für die reguläre Carbonvariante und bei ca. 40.000 Euro für die Forged-Variante, noch ohne Pre-Order-Rabatte. Im Mai sollen die ersten Kits ausgeliefert werden.

