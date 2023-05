Maxus liefert an die Österreichische Post

Maxus Motors Austria liefert 700 eDELIVER 3 an die Österreichische Post. Und trägt damit einen großen Teil zur weiteren Elektrifizierung des Post-Fuhrparks bei. Mit der Auslieferung dieser E-Flotte markiert Maxus Motors Austria einen neuen Meilenstein seit der Markteinführung im vergangenen Jahr.

Seit 2022 schafft die Österreichische Post schon ausschließlich E-Fahrzeuge für die Zustellung an. Bis 2030 sollen Briefe, Pakete, Printmedien und Werbesendungen in ganz Österreich nur mehr elektrisch zugestellt werden. 700 vollelektrische Maxus eDELIVER 3 und drei weitere eDELIVER 9 liefert Maxus aktuell an die Österreichische Post aus. Sie treten ihren Dienst in der CO 2 -freien Postzustellung in ganz Österreich an.

Perfekt für die Österreichische Post

Die geräumige Ausführung mit langem Radstand des Maxus eDELIVER 3 (L2) eignet sich mit 230 Kilometer WLTP-Reichweite und dem Laderaumvolumen von 6,3m3 perfekt für seinen Einsatz bei der Österreichischen Post. Für den Vortrieb sorgt ein leistungsstarker Elektromotor mit 90 kW/122 PS.

Maxus Motors Austria Managing Director Andreas Kostelecky zeigt sich erfreut, die Österreichische Post in einem derartigen Umfang mit Elektrotransportern beliefern zu dürfen.

Vorstandsdirektor Paket & Logistik Österreichische Post AG, DI Peter Umundum: „Um in ganz Österreich bis spätestens 2030 CO 2 -frei zuzustellen, benötigen wir nun jedes Jahr etwa 1.000 zusätzliche E-Fahrzeuge. Mit Maxus haben wir einen weiteren Hersteller gefunden, der uns hohe Stückzahlen in ebensolcher Qualität liefern kann. Und uns auf unserem Weg in eine grün-gelbe Zukunft begleitet.“

