Mehr Power für 45 km/h Scooter

Piaggio hat seinen Elektroscooter 1 zum 1+ weiterentwickelt. Die Leistung wurde mit dauerhaft 2,2 kW und in der Spitze drei kW mehr als verdoppelt. Das Ergebnis ist eine Verbesserung der Beschleunigung um 14 Prozent. An der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Kleinkraftrollers von 45 km/h ändert sich natürlich nichts.

Der Piaggio ist vieler Hinsicht benutzerfreundlich gestaltet. Das fängt schon bei der Zündung an. Dank des Keyless-Systems benötigt er keinen herkömmlichen Schlüssel und kann mit der praktischen Fernbedienung gestartet werden. Es gibt zwei Fahrmodi: ECO oder Sport. Der energiesparende ECO-Modus bietet eine größere Reichweite von bis zu 90 km bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und eine progressivere Beschleunigung. Der Sport-Modus hingegen ist der Grundfahrmodus, in dem die gesamte Kraft des Motors für ein noch elektrischeres Erlebnis genutzt wird.

Bei allen Versionen ist der Akku in Sekundenschnelle herausnehmbar und leicht zu transportieren, um zu Hause, im Büro oder anderswo aufgeladen zu werden. Die neue Version 1 + und 1 Active sind mit einer Batteriekapazität von 2,3 kWh-Batterie ausgestattet die 15 kg wiegt. Zum Aufladen wird einfach das mitgelieferte Ladegerät an einer Haussteckdose verwendet. Erhältlich ist der Piaggio 1+ in fünf verschiedenen Farbtönen und liegt in Österreich bei einem Verkaufspreis von 2.999 Euro.

