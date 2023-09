Mercedes zeigt Ausblick auf neue Modellfamilie

Mit der Weltpremiere des Concept CLA Class gab Mercedes-Benz einen Ausblick auf die neue Modellfamilie und gleichzeitig auf die künftige Markenwelt mit dem Stern. Das Konzeptfahrzeug zeigt, wie dieses Segment im Zeitalter der Elektromobilität und der Digitalisierung durch außergewöhnliches Design, große Reichweite, Innovationen, nachhaltige Materialien und das neue Mercedes Benz Operating System – MB.OS – aufgewertet werden soll.

Das Konzeptauto ist der Vorbote der ersten Modellfamilie, die auf der neuen modularen Mercedes-Benz Architekturplattform – Mercedes Benz Modular Architecture, auch MMA genannt – entwickelt wird. Es markiert den nächsten Schritt in die elektrische Zukunft der deutschen Premiummarke. Mit einem Elektroantrieb der nächsten Generation bietet das Concept eine Reichweite von mehr als 750 Kilometern laut WLTP und einen Verbrauch von rund zwölf kWh/100 km.

Der avantgardistische Mercedes-Benz-Pavillon am Apothekenhof in der Münchner Residenz zeigt die Bandbreite des aktuellen und künftigen Portfolios von elektrischen und elektrifizierten Fahrzeugen über alle Marken des Unternehmens hinweg. Neben dem Konzeptauto sind weitere Showcars und das neueste Angebot an elektrischen und elektrifizierten Fahrzeugen zu sehen. Das Leitmotiv „Defining Class since 1886“ ist auch Thema einer globalen Marketingkampagne, die während der IAA Mobility startet und anschließend weltweit ausgerollt wird. Die 360 Grad-Kampagne besteht aus einem 60-sekündigen Markenfilm, Social Media-Assets und Inhalten auf der Mercedes Benz-Website. In Deutschland umfasst sie zusätzlich Plakate in München und anderen Städten. Mehr Infos unter mercedes-benz.at

