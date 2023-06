MG Cyberster – Weltpremiere in Goodwood

Der MG Cyberster feiert beim heurigen Goodwood Festival of Speed von 13. – 16. Juli seine Weltpremiere. Als erster MG-Roadster seit den 90er-Jahren. Der rein elektrisch angetriebene Sportwagen reflektiert die erfolgreiche Vergangenheit der Marke. Und er schlägt zugleich ein neues Kapitel für MG Motor auf.

Traditionelle Proportionen – lang gezogene Motorhaube und die weit nach hinten versetzte Fahrgastzelle – treffen auf ein hochmodernes elektrisches Antriebskonzept. Und das aerodynamische „Kammback“-Heckdesign.

Der Duke of Richmond, Gründer des Goodwood Festival of Speed: „Wir freuen uns sehr, dass MG Motor nach Goodwood zurückkehrt. Angesichts der reichen gemeinsamen Geschichte von Goodwood und MG bin ich begeistert, dass MG in diesem Jahr ein so wichtiger Teil des Festivals ist.“

MG Cyberster beim legendären Hill Climb

Das weltberühmte Motorsport-Festival zieht jedes Jahr mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. Sie werden die Chance haben, die Weltpremiere des neuen MG Cyberster in Goodwood zu erleben. Auch im First-Glance-Paddock-Bereich haben die Gäste die Gelegenheit, das spektakuläre Design des neuen MG zu begutachten. Besonderes Highlight des Wochenendes: Der MG Cyberster stellt seine Leistungsfähigkeit auch fahrdynamisch unter Beweis. Er nimmt an allen Veranstaltungstagen je zweimal am Goodwood Hill Climb teil.

