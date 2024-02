Michal Kubinec übernimmt Tankstellengeschäfts

Mit 15. Jänner 2024 hat Michal Kubinec die Leitung des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich übernommen. Strategisch will Kubinec die Nachhaltigkeitsagenden der OMV an den Tankstellen weiter forcieren, um dem wandelnden Mobilitätsbedarf durch das Dienstleistungsangebot auch zukünftig Rechnung zu tragen.

Seit zehn Jahren ist Michal Kubinec international als auch national für die OMV tätig. Dabei hat der 34-jährige Retail-Experte Erfahrung im Controlling, Vertrieb und Asset Management gesammelt und war unter anderem für die Überwachung und Steuerung der finanziellen Leistung und Ergebnisse in der Slowakei verantwortlich. Als Head of Department Retail Slovakia hat er die erfolgreiche Entwicklung der OMV Slovakia aktiv mitgestaltet. Kubinec verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich Elektromobilität, die er rund um den Start der OMV E-Mobilitätsmarke „eMotion“ erworben hat.

„Unser Ziel ist es, die Transformation gemäß der OMV Strategie 2030 zu fördern und die Energiewende zu unterstützen. Nachhaltigkeit spielt dabei für mich die wichtigste Rolle. Hierfür werden wir eMotion weiter ausbauen und Innovationen sowie das Marketing und den Verkauf von umweltfreundlicheren Kraftstoffen forcieren. Gleichzeitig optimieren wir unseren eigenen Energieverbrauch an den Tankstellen durch verschiedene Maßnahmen“, so Michal Kubinec, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich. „Im Fokus stehen immer unsere Kunden und ihre Bedürfnisse. Als OMV stellen wir ihnen ein hochwertiges und umfassendes Angebot sowohl in der Gastro, im Shop als auch in Bezug auf die benötigten Kraftstoffe zur Verfügung. Unsere hohen Qualitätsstandards werden wir weiterhin verfolgen und die einzelnen Bereiche in Zukunft stärken – beispielsweise durch Sortimentserweiterungen oder den Roll-out von Viva Billa.“

Das OMV Tankstellennetz stellt seit den Anfängen im Jahr 1990 einen wichtigen Ankerpunkt für viele Menschen dar. Unter dem Konzept des One stop for all kombiniert die OMV Tankstellenservice und Gastro-Shop-Kompetenz, die sie seit 1994 mit Viva als auch seit 2023 mit dem Roll-out des Konzepts Viva Billa etabliert.

