Gerhard Hirschmann-Preis für Helmut Marko

Helmut Marko erhält den Gerhard-Hirschmann-Preis für kritisches Denken. Das Land ehrt ihn für sein langjähriges Engagement in Sport und Wirtschaft.

Landeshauptmann Christopher Drexler und Kulturstadtrat Günter Riegler empfahlen die Ehrung. Die Entscheidung traf die Steiermärkische und Grazer Regierung. Die Preisverleihung fand am 16. Oktober 2023 im Rathaus Graz statt. Dieser Preis würdigt Menschen mit kritischer und visionärer Arbeit in der Gesellschaft. Er wurde in Gedenken an den Politiker Gerhard Hirschmann 2021 für kritisches Denken von Steiermark und Graz ins Leben gerufen.

Visionär & Ikone

Marko, ein Jurist und ehemaliger Rennfahrer, setzte wichtige Akzente in Graz und der Steiermark. Nach einer Augenverletzung gründete er ein Rennteam und eröffnete eine Reihe an Hotels in Graz. Er förderte die Formel 1 in der Steiermark und das Red Bull Nachwuchsprogramm. Seit 2005 leitet er das Formel 1-Team von Red Bull. Nach dem Tod von Mateschitz verband er das Red Bull Imperium mit dem Motorsport. Marko besitzt vier Hotels in Graz und unterstützt junge österreichische Künstler. Helmut Marko prägte seit Jahren die sportliche und wirtschaftliche Landschaft der Steiermark, besonders in Graz. Er beeinflusst Motorsport, Wirtschaft und Kunst. Die Rückkehr der Formel 1 in die Steiermark legte den Grund für Dietrich Mateschitz’s Engagement und Wirtschaftswachstum im Murtal.

Mehr Informationen zur Auszeichnung

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp