Neues Porsche-Zentrum im Herzen der Steiermark

Es ist der erste Standort der Porsche Inter Auto in Österreich, in dem das Porsche Retail-Konzept „Destination Porsche“ umgesetzt ist. Für ein bestmögliches Kundenservice sorgt das 30-köpfige Team des Porsche Zentrums Steiermark. Pro Jahr werden am Standort Graz 220 Neufahrzeuge der Marke Porsche verkauft.

Auf dem um 6.500 Quadratmeter erweiterten Areal wurde mit einem Investment von insgesamt 15 Millionen Euro ein Markenerlebnisraum geschaffen, der es den Kunden und Interessenten erlaubt, die Marke Porsche auf einem neuen Level zu erleben.

„Das neue Porsche Zentrum Steiermark ist erste zentrale Anlaufstelle für alle Porsche Kunden in der Steiermark und das größte Einzelinvestment in deren 50-jähriger Standort-Geschichte. Für die Porsche Zentren unter dem Dach der PIA hat die Neueröffnung hier in Graz den Charakter eines Leitprojekts mit maximalem Markenerlebnis und einer First Class Service Experience. Genau das, was sich Porsche KundInnen von ihrer Marke erwarten“, erläutert Mag. Rainer Schroll, der als Geschäftsführer den Bereich Einzelhandel in der Porsche Holding Salzburg verantwortet.

Feierliche Eröffnung mit 500 prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft & Sport

An der feierlichen Eröffnung des neuen Porsche Zentrums nahmen mehr als 500 geladene Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen teil. So waren unter anderem der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler, Rallyelegende Walter Röhrl, Mag. Rainer Schroll, Dr. Helmut Eggert, PIA Österreich Geschäftsführer Harald Feilhauer sowie viele weitere anwesend.

„Die Eröffnung des neuen Porsche Zentrums passt perfekt in ein großartiges Porsche Jahr in Österreich. Wir durften dieses Jahr nicht nur 75 Jahre Porsche und 60 Jahre 911 feiern, sondern können uns jetzt auch noch über die Eröffnung eines der fortschrittlichsten Porsche Zentren in unserer gesamten Porsche Holding Vertriebsorganisation freuen“, sagt PIA Österreich-Geschäftsführer Harald Feilhauer und fügt an: „Ich bin mir sicher, dass wir so – gepaart mit der Leidenschaft und der Kompetenz der gesamten Porsche Mannschaft hier in Graz-Liebenau – unseren Kundenservice weiter ausbauen und stärken werden.“ Näheres zur Marke unter porsche.at