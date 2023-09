Porsche Informatik setzt Expansionskurs fort

Porsche Informatik betreibt als Tochterunternehmen der Porsche Holding Salzburg aktuell Standorte in vier Ländern so in Österreich, Frankreich, Slowenien und Rumänien. Mit der Neugründung des „Digilab Italia“ in Verona/Italien wurde nun aus dem Quartett ein Quintett. Der neue Standort hat das Ziel, die Vertriebs-, Consulting, Rollout- und Supportaktivitäten von IT-Lösungen für das italienische Händlernetzwerk und in weiterer Folge auch für die Volkswagen Organisation in Italien zu übernehmen. Start für die neue Porsche Informatik-Tochter war der 1. August 2023.

Operativer Geschäftsführer des „Digilab Italia“ in Verona ist Gianfranco Supino – ein Branchenkenner mit jahrzehntelanger Managementerfahrung im After-Sales-, CRM-, Operations- und IT-Bereich bei mehreren Autoherstellern und Expertise in den Bereichen Engineering, Betriebswirtschaft, Innovationsmanagement sowie Projektmanagement. Zuletzt war Supino Chief Information Officer der Volkswagen Group Italia. Nun hat er den Aufbau von „Digilab Italia“ und die Umsetzung dieser Pläne übernommen.

„Wir befinden uns aktuell in einem wirklich dynamischen Marktumfeld: Mit elektrischen und vernetzten Fahrzeugen kommen neue Produkte. Neue Vertriebsmodelle und die Möglichkeiten der Digitalisierung ändern die Mobilitätsbedürfnisse der Kunden. Hier werden Porsche Informatik und das Digilab Italia eine starke Brücke zwischen dem Händlernetz und der Volkswagen AG bilden, und wir haben die Chance, einen immensen Mehrwert zu schaffen“, ist Gianfranco Supino überzeugt.

IT-Lösungen immer gefragter

Mit 1.000 Software-EntwicklerInnen und IT- SpezialistInnen leistet die Porsche Informatik jährlich rund 1,2 Million Software-Entwicklungsstunden. Sie bietet in 34 Ländern insgesamt 180 maßgeschneiderte Lösungen für den Automobilhandel an. Letztes Jahr erreichte das Unternehmen große Meilensteine für die Digitalisierung des Automobilhandels: So startete erfolgreich der internationale Rollout des Sales Workplace VU3. VU3 verbindet die Online-Aktivitäten des Kunden mit der Betreuung im Autohaus. Und mit CROSS 3 hat das Unternehmen eine neue Generation seines Dealer Management Systems geschaffen. Als neues Ökosystem stellt es die Bedürfnisse von Autokunden und Anwendern in den Mittelpunkt und deckt als Plattform der Zukunft alle Anforderungen kommender Geschäftsmodelle ab. CROSS 3 wird mittelfristig 50.000 UserInnen in mehr als 20 Ländern als tägliches Arbeitstool dienen.

Um der steigenden Nachfrage nach IT-SpezialistInnen gerecht zu werden, betreibt die Firma zahlreiche Ausbildungsinitiativen wie das „Work & Study Programm“ in Wien, Salzburg und Hagenberg sowie ein „Internationales IT Talents Programm“ zusammen mit der FH Steyr/Hagenberg. Nähere Infos unter porscheinformatik.com

