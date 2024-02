Nio – Händleraquise für Volumenmarke

Der chinesische Automobilhersteller Nio plant die Einführung einer Volumenmarke in Europa. Das Projekt läuft unter dem internen Namen „Firefly" – Glühwürmchen -, so der neue Geschäftsführer Marius Hayler. Es handelt sich um ein elektrisches Einstiegsmodell. Der Preis liegt deutlich unter den aktuellen Nio-Modellen. Das Unternehmen möchte damit den bisher enttäuschenden Absatz steigern.

Nio ging 2021 in Norwegen an den Start und ist seit Oktober letzten Jahres auch in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Dänemark vertreten. Die Kunden können die Fahrzeuge direkt beim Händler, online kaufen oder auch nur für einen Monat leasen.

Aber das Unternehmen hat jetzt auch damit begonnen, Händler in den wichtigsten europäischen Märkten zu kontaktieren, so zwei der Quellen, nachdem der Präsident des Unternehmens letzten Monat gesagt hatte, dass die Verkäufe in Europa nicht den Erwartungen entsprechen.

Das erste Modell werde im B-Segment angeboten, sagte Marius Hayler. Weitere könnten dem Kleinwagen folgen. Auch beim Vertrieb will Nio mit Firefly neue Wege gehen und mit Autohändlern zusammenarbeiten. Derzeit verkauft der Hersteller seine Fahrzeuge nur direkt über das Internet. Wie die großen Modelle, könnte auch der „Firefly“ eine Tauschbatterie und damit Zugang zu den Power-Swap-Stationen von Nio bekommen. Nähere Infos unter nio.com

