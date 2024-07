Nismo kehrt mit Ariya nach Europa zurück

Mit dem Ariya Nismo bringt Nissans Motorsportabteilung das erste vollelektrische Modell nach Europa. Im allradgetriebenen Coupé-Crossover arbeitet unverändert die 394 PS starke E-Maschine und 87-kWh-Batterie. Die Sport-Variante trägt allerdings sportliche Exterieur-Akzente und eine verbesserte Aerodynamik soll den Abtrieb bei höheren Geschwindigkeiten reduzieren.

Darüber hinaus bringt das Tuning eine sportlicher abgestimmte Stabilitätskontrolle, griffigere Reifen, modifizierte Bremsbeläge und ein neu abgestimmtes e-4ORCE Allradsystem, das mit einer besseren Leistungs- und Drehmomentverteilung Handling und Kurvenlage wie aus dem Motorsport ermöglichen soll.

Im neu gestalteten Innenraum sorgt ein schwarzes Interieur mit roten Akzenten für den sportlichen Touch. Außerdem kommen spezielle Sportsitze zum Einsatz. Beim Saisonfinale der Formel-E-Weltmeisterschaft in London am kommenden Wochenende erlebt der neue Nissan Ariya Nismo seinen ersten Auftritt in Europa.

