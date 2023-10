Österreichpremiere des California Concept

Der Caravan Salon – Österreichs größte Messe für Camping und Caravaning bietet so gut wie alles, was für Camper und Globetrotter von Interesse ist. Volkswagen Nutzfahrzeuge stellte einen Teil seines derzeitigen Portfolios aus. Ausgestellt war nahezu die gesamte Reisemobil-Palette mit einem besonderem Highlight – dem California Concept.

Die seriennahe Studie auf Basis des Multivan, bietet einen Ausblick auf die Zukunft des aktuellen California. Das Modell im Vergleich größer, sprich länger und breiter geworden. Das Fahrzeug mit zwei Schiebetüren zeigt ein neues Drei-Raum-Konzept mit einer Küche, die auch von außen nutzbar ist. Technisch basierend auf der MQB-Plattform, mit eHybrid-Antrieb, soll der Califonia Concept für noch besseren Fahrkomfort sorgen und bringt eine Menge an Assistenzsysteme mit. Die Camper-Funktionen können nun über ein neues Bedienteil im Tablet-Stil, via „Cali on Tour“ App auf dem Smartphone oder per Infotainmentsystem gesteuert werden.

Weiters zu sehen am Stand von Volkswagen Nutzfahrzeuge warem der Caddy Maxi California und der California 6.1.. Auch ein ID. Buzz Pro, ausgestattet mit Zubehör, zeigte seine Vielseitigkeit. Mehr zur derzeitigen VW Nutzfahrzeuge Flotte

