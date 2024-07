Pedelecs von Yamaha bekommen mehr Leistung

Beim Wabash Road and Trail wird auch die Rahmengeometrie geändert, um das Handling abseits des Asphalts zu optimieren. Als neue Farbe gibt es das naturnahe Shasta Gray. Das Crosscore Road and City richtet sich vor allem an Städter und Pendler und wird im nächsten Jahr serienmäßig mit einem Gepäckträger samt MIK-Klicksystem ausgestattet, der beispielsweise die Mitnahme eines Kindersitzes erleichtert. Zudem gibt es mit Starbright und Platinum Bronze zwei neue Farben.

Die Preise hat Yamaha noch nicht genannt. Näheres unter yamaha-motor.eu