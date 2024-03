Personalrochade bei Alcar

Ab April 2024 wird Oliver J. Schneider die Geschäftsführung Vertrieb der Alcar Deutschland in Siegburg übernehmen und dabei eng mit dem Geschäftsführer Klaus Küfer zusammenarbeiten. Schneider bringt eine umfassende Erfahrung mit, da er bereits über 29 Jahre in der Leichtmetallräderbranche tätig ist und zuvor über zwölf Jahre lang die Geschäftsführung der Borbet Vertriebs GmbH innehatte.

In seiner neuen Rolle in Deutschland wird er sich auf die Weiterentwicklung der Vertriebs- und Marketingstrategien für alle Kundengruppen konzentrieren. Mit einem starken Vertriebsteam, das Key Account Management, Außendienst und Innendienst umfasst, zielt Schneider darauf ab, die bereits hohe Betreuungsqualität weiter zu stärken und auszubauen. Zusätzlich wird er das internationale Vertriebsteam von Alcar bei überregionalen Projekten unterstützen, während Küfer sich auf Finanz, Logistik, IT und Administration fokussieren wird.

Das Führungsduo Schneider und Küfer plant, die Marktführerschaft von Alcar Deutschland im Nachrüstmarkt weiter auszubauen. Alexander Riklin, CEO der Alcar Gruppe, äußerte sich positiv über die neue Besetzung und betonte Schneiders spezialisierte Kenntnisse und Erfolge in der Branche als wichtige Bereicherung für das Unternehmen. Schneider selbst sieht seiner neuen Aufgabe bei Alcar Deutschland und der Alcar Gruppe erwartungsvoll entgegen und betont die Stärken der Unternehmensgruppe, wie die starke Markenpräsenz, hohe Produkt- und Servicequalität, die Alcar als führendes Unternehmen in der Branche positionieren.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp