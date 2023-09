Peugeot E-3008 – Der Löwe läuft weiter

Peugeot macht ernst. Es bleibt nicht nur beim Lippenbekenntnis, die Elektromobilität ernst zu nehmen, nach der Elektrifizierung des 308 SW kommt Anfang 2024 die Neuauflage des 3008 als Vollstromer. Für die statische Premiere hat sich die Marke historischen Boden ausgesucht. Seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit legte der E-3008 in Sochaux, dem Stammsitz und Gründungsort von Peugeot hin.

Der Anzug passt. Mit der nach hinten deutlich abfallenden Dachlinie gewinnt die Silhouette des im C-Segment rangierenden „Fastback-SUV“ – O-Ton Peugeot – coupeártige Dynamik. Die Front wird von einer konturierten Motorhaube, hohen Kotflügeln und einem breiten Kühlergrill mit sehr flachen Scheinwerfern geprägt. Besonders auffällig ist das Tagfahrlicht, bestehend aus jeweils drei schmalen LED-Leisten. Am Heck wiederholt sich dieses Muster in den Rückleuchten. Dadurch erinnert Peugeot gerne an das Wappentier, den Löwen, dessen Klauen solche Linien ziehen könnten.

Peugeot Gene im Innenraum

m Innenraum dominiert ein trapezförmiges und konkav gewölbtes 21-Zoll-Display, das ganze 53,3 Zentimeter misst und noch vor Kurzem als ein beachtlicher Heim-Fernseher galt. Das bisherige i-Cockpit, von einigen kritisiert, wird jetzt zum neuen Panorama i-Cockpit. Die Bildschirmhalterung ist geschickt versteckt, wodurch der Eindruck entsteht, dass der Bildschirm vor der Armaturentafel schwebt und dem Cockpit eine äußerst futuristische Note verleiht. Für die Steuerung der Fahrzeugsysteme gibt es einen zusätzlichen Touchscreen in der Mitte. Die darunterliegenden Tasten sind frei programmierbar, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.

Peugeot nutzt als Basis die neue STLA-Plattform, die derzeit den Einbau von Akkus mit bis zu 98 Kilowattstunden ermöglicht. Diese Akkus sollen dem E-3008 eine beeindruckende Reichweite von gut 700 Kilometern verschaffen. Die überarbeitete Antriebstechnik stammt aus dem Opel Grandland. Die Franzosen bieten nicht nur drei verschiedene Leistungsstufen an, sondern haben auch eine Variante mit Allradantrieb im Angebot.

Aussicht in die Zukunft

Die Zukunft der französischen Marke wird von ihrer Geschäftsführerin Linda Jackson als rein elektrisch skizziert. Bis zum Jahr 2025 strebt das Unternehmen an, die Nummer eins unter den E-Auto-Herstellern in Europa zu werden. Derzeit umfasst das Angebot elf reine Elektrofahrzeuge, wovon neun als Personenwagen erhältlich sind. Als nächste Modelle stehen der 5008 und der 408 auf dem Programm, und alle werden in Frankreich produziert. Nähere Infos unter peugeot.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp