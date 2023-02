Porsche Austria Geschäftsführung – Umstrukturierung

Die Geschäftsführung der Porsche Austria GmbH & Co OG erfährt ab sofort eine Umstrukturierung. Mit der Pensionierung von Porsche Austria und Škoda Langzeitgeschäftsführer Max Egger Ende März 2023 reduziert man die Zahl der Geschäftsführer auf vier.

Zukunftsorientierte Ausrichtung

Parallel wird die Großhandelsstruktur der Porsche Austria nicht nur leaner, sondern auch noch zukunftsorientierter ausgerichtet. Indem man strategische Handlungsfelder bündelt und damit die Transformations- und Innovationsgeschwindigkeit signifikant erhöht. Neben den Themen Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit stehen auch die Erschließung neuer Geschäftsmodelle im Fokus. Unter anderem im After Sales-Bereich oder im Bereich der Lade-/Energielösungen .

Der scheidende Porsche Austria Geschäftsführer und Škoda Markenleiter Max Egger: „Die Begeisterung für die Marke Škoda ist seit über 30 Jahren ungebrochen. Dieser Erfolg war und ist nur dank all der tollen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, möglich gewesen. Ich weiß die Organisation in der Porsche Austria Geschäftsführung als auch bei meinem Nachfolger in der Marke Škoda in guten Händen.“

Mit der Umstrukturierung der Porsche Austria Geschäftsführung besteht diese zukünftig aus Dr. Hans Peter Schützinger (Sprecher der Geschäftsführung), Wilfried Weitgasser, Wolfgang Wurm und Günther Seifert.

Zusätzliche Agenden und Fokusfelder

Einhergehend mit dieser strukturellen Veränderung verantworten die Porsche Austria Geschäftsführer Wilfried Weitgasser und Wolfgang Wurm neue zusätzliche Agenden und Fokusfelder.

Wilfried Weitgasser kümmert sich zu seinen bisherigen Aufgaben als Verantwortlicher der Marken VW Pkw, Audi und VW Nutzfahrzeuge, der Group IT sowie der Porsche Media Creative verstärkt um zukunftsweisende Innovationsthemen. Im Bereich E-Mobilität (Moon Power) und Digitalisierung sowie neue strategische Business-Modelle.

Wolfgang Wurm, bislang für die Marken Seat & Cupra sowie Service und Technik zuständig, verantwortet nun als Geschäftsführer auch die Aktivitäten der Marke Škoda in Österreich. Zeitgleich kümmert er sich um zukunftsorientierte Business-Projekte im After Sales Bereich. Wie etwa Quality Parts. Die sollen sich für die kommenden Jahrzehnte als wichtige Ertragsbringer für die Serviceorganisationen der Volkswagen Konzernmarken entwickeln.

Neue Markenleiter bei Škoda, Seat & Cupra

Die Marke Škoda und das spanische Markenduo Seat & Cupra sind ab sofort mit neuen Markenleitern besetzt. Und strukturell sowie hierarchisch wie die anderen Volkswagen Konzernmarken in der Porsche Austria aufgestellt. Die Nachfolge von Max Egger an der Spitze von Škoda übernimmt der bisherige Vertriebsleiter Markus Stifter. In die Fußstapfen von Wolfgang Wurm, der sich aus der operativen Leitung von Seat & Cupra zurückzieht, tritt der bisherige Marketing- und Vertriebsleiter Timo Sommerauer.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp