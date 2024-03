Porsche Austria glänzt mit ADGAR-Preis

In einer Zeit, in der digitale Medien dominieren, beweist Porsche Austria mit Stolz, dass Printwerbung weit entfernt von ihrem Ende ist. Der renommierte Importeur der Volkswagen Konzernmarken in Österreich wurde erstmals mit dem prestigeträchtigen ADGAR-Preis in der Kategorie „Printwerber des Jahres 2024“ ausgezeichnet. Dieser Erfolg unterstreicht die kontinuierliche Hingabe und Überzeugung von Porsche Austria an die Kraft und Wirkung von Printmedien.

Nicht nur Porsche Austria, sondern auch Škoda, eine Marke des Volkswagen Konzerns, wurde mit dem dritten Platz in der Kategorie „Auto & Motor“ für ihre herausragende Printkampagne geehrt. Verantwortlich für diese Erfolge ist Porsche Media & Creative, die als Mediaagentur für alle Konzernmarken in Österreich agiert und 2023 ihren höchsten Umsatz seit Bestehen feierte.

Porsche Austria verfolgt einen 360-Grad-Ansatz in ihrer Kampagnenplanung, bei dem Printmedien eine wesentliche Rolle spielen. Der hohe Stellenwert von Printmedien in der Markenkommunikation ist unbestritten. Print bietet eine Plattform für seriösen Journalismus und qualitativ hochwertige Inhalte, die essentiell für die Vermittlung der Werte und Produkte des Unternehmens sind.

Warum Print?

Trotz der globalen Herausforderungen und der fortschreitenden Digitalisierung bleibt Print ein zentraler Bestandteil im Marketingmix von Porsche Austria. „Print lebt, Print ist Qualität, Print ist außergewöhnlich!“ betonen Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria, und Andreas Martin, Geschäftsführer von Porsche Media & Creative. Die Entscheidung, weiterhin in Printmedien zu investieren, basiert auf der Überzeugung, dass diese eine unvergleichliche Glaubwürdigkeit und Qualität bieten. Diese ist essenziell für die Markenwahrnehmung.

Während die Printbranche weiterhin Herausforderungen gegenübersteht, sehen Weitgasser und Martin sowohl Herausforderungen als auch Chancen in der Digitalisierung. Sie sind überzeugt, dass Printmedien durch die Anpassung an digitale Trends und die Nutzung neuer Geschäftsmodelle weiterhin einen festen Platz im Medienmix einnehmen werden. Die Investition in Print ist somit nicht nur eine Wahl für Qualität und Glaubwürdigkeit, sondern auch ein Bekenntnis zur Unterstützung des österreichischen Journalismus und zur Förderung der kulturellen Vielfalt.

Porsche Austria setzt ein starkes Zeichen für die Bedeutung und den Wert von Printmedien in der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft. Die ADGAR-Auszeichnung ist ein Beweis dafür, dass Qualität, Glaubwürdigkeit und ein tiefes Verständnis für die Zielgruppe die Eckpfeiler für erfolgreiche Werbekampagnen sind.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp