Porsche Holding erweitert Aktivitäten in Norditalien

Mit Kauf von Auto Carrera Bz S.r.l. erweitert die Porsche Holding Salzburg ihre Aktivitäten im Bereich Einzelhandel in Norditalien. Man schließt mit der Übernahme der in Bozen ansässigen Auto Carrera Bz S.r.l. eine weitere geografische Lücke in Norditalien.

Am Standort in Bozen verantwortet das Unternehmen den Vertrieb und Service der exklusiven Sportwagenmarke Porsche. Die Auto Carrera Bz S.r.l. beschäftigt aktuell 14 Mitarbeiter. Sie liefert jährlich zirka 110 Neuwagen und 100 Gebrauchtwagen aus. Und erzielte 2021 einen Umsatz von ca. 17 Mio. Euro.

Traditionsreiches Autohandelshaus in Bozen

„Der Verkauf an die Eurocar Italia Gruppe war nach 100 Jahren Geschäftstätigkeit unserer Familie im Automobilhandel eine emotionale, schwierige, aber auch gut durchdachte Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, das Unternehmen mitsamt der immerhin 14 Mitarbeiter einem internationalen Konzern anzuvertrauen. Der hat alle Möglichkeiten, sich den neuen bevorstehenden Herausforderungen zu stellen. Mit diesem Schritt steigt meine Familie aus diesem Geschäftsfeld final aus“, kommentierte Franz Staffler seine Entscheidung.

„Wir freuen uns sehr, dass ein weiteres erfolgreiches Handelsunternehmen in Italien, welches mit der Marke Porsche in Bozen eine ausgezeichnete Marktperformance liefert, Teil der Porsche Holding-Familie wird. Wir danken für das Vertrauen der Familie Staffler und führen die Tradition und den begonnen Erfolgsweg des Autohauses auch in Zukunft fort“, versicherte Mag. Rainer Schroll, Geschäftsführer der Porsche Holding für Einzelhandel.

Die Eurocar Italia steigert nach Übernahme der Auto Carrera Bz S.r.l. ihr Absatzvolumen auf rund 44.300 Neuwagen und 21.600 Gebrauchte. Die Porsche Holding Salzburg-Tochter beschäftigt an insgesamt 45 Händlerstandorten in den Regionen Friaul, Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Piemont, Toskana, Ligurien und Trentino-Südtirol aktuell mehr als 1.700 Mitarbeiter.

