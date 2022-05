Porsche zeigt die Zukunft des GT-Kundensports

Porsche zeigt mit dem Versuchsträger 718 Cayman GT4 e-Performance die Zukunft des GT-Kundensports auf. Der 718er GT4 e ist mit den technologischen Komponenten der Studie Mission R entwickelt worden. Er dient als Ausgangspunkt für ein vollelektrisches GT-Kundensportauto.

Wie der Mission R nutzt der allradgetriebene Rennwagen das Chassis des 718 GT4. Kurzfristig sind mit den an Vorder- und Hinterachse eingebauten beiden Elektomotoren bis zu 800 kW/1088 PS Spitzenleistung möglich. Im simulierten Rennbetrieb stehen 450 kW/612 PS für 30 Minuten dauerhaft bereit. Das entspricht der Dauer eines Carrera-Cup-Rennens. Bei der Performance orientieren sich die Ingenieure am 911 GT3 Cup.

6.000 neue Teile

Der e-Performance ist 14 Zentimeter breiter als ein 718 Cayman GT4 Clubsport. Rund 6.000 Teile wurden neu konstruiert. Die Karosserie besteht unter anderem aus Naturfaser-Verbundwerkstoffen. Die weiter ausgestellten Kotflügel schaffen Raum für breitere Reifen, die einen besonders hohen Anteil erneuerbarer Materialien aufweisen.

Seine Premiere feiert der Porsche 718 Cayman GT4 e-Performance beim Goodwood Festival of Speed. Das findet vom 23. bis 26. Juni 2022 in England statt. Anschließend zeigt Porsche die Zukunft des GT-Kundensports anhand der beiden Versuchsfahrzeuge in verschiedenen europäischen Ländern. Anfang 2023 geht es nach Nordamerika geht. Den Abschluss bildet der Asien-Pazifikraum. Im Sinn der Nachhaltigkeitsstrategie „Race2zero“ des Projektes erfolgt der Transport ausschließlich per Schiff, Bahn und Lkw.

