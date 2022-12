Rallye fahren in Österreich immer beliebter

In Österreich ist Rallye Fahren nach wie vor sehr beliebt. Stellt sich natürlich immer die Frage wie startet man ein derartiges Projekt? Österreicher waren seit jeher im Motorsport sehr gut aufgestellt und mit Namen wie Niki Lauda, Jochen Rindt, oder Jo Gartner vertreten. Neben der Formel 1 waren bei Rallye Weltmeisterschaften auch die Familie Stohl, Andreas Aigner, Raimund Baumschlager oder Kris Rosenberger erfolgreich unterwegs.

Die Geschichte des Rallyesports

Der Rallyesport ist zweifellos der Ursprung des Motorsports. Schon die ersten Autorennen ähnelten diesem Format. Der Begriff „Rallye“ wurde zwar erstmals bei der Rallye Monte Carlo im Jahr 1911 verwendet, aber die erste Veranstaltung dieser Art war im Jahr 1894 das Rennen Paris-Rouen für pferdelose Kutschen. Die Österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft fand zum ersten Mal im Jahr 1966 statt, die Walter Pöltinger gewann. Die meisten Titel konnte bisher Raimund Baumschlager einfahren, der ganze 14 Mal als Sieger der Staatsmeisterschaft hervorging.

Steigende Popularität von Motorsportwetten

Auch Sportwetten sind hierzulande sehr beliebt. Neben den traditionellen Sportarten wie Fußball, Volleyball und Basketball ist es eben auch der Motorsport. Können Online-Buchmacher wie Mr Green Sportwetten einfacher machen , um Wetten auf Lieblingsrennfahrer zu platzieren? Ja, das kann man bequem von zu Hause oder sogar von unterwegs aus tun. Außerdem müssen sich die Wettenden nicht an Öffnungszeiten halten, da diese Wettseiten in der Regel rund um die Uhr geöffnet sind. All dies trägt zur Popularität des Rallyesports bei.

Die Austrian Rallye Challenge

Die Austrian Rallye Challenge, die seit dem Jahr 2005 eine eigenständige Veranstaltungsserie ist, ist ein weiterer Grund, dass Rallye fahren in Österreich immer beliebter wird. Ein Veranstalterkonsortium hat sie in Zusammenarbeit mit der der nationalen Sportkommission für Motorsport – ins Leben gerufen. Die Idee dahinter ist, den Teilnehmern bezahlbaren Rallyesport zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei nicht auf teuren High-Tech-Fahrzeugen , sondern auch auf älteren, historischen Fahrzeugen. So führt man Neulinge des Sports an das Rallye fahren heran und sie erhalten so die Möglichkeit, auch mit einem PS-schwachen Fahrzeug Punkte zu sammeln und um den Sieg zu kämpfen.

Die Rallye-Weltmeisterschaft 2023 in Österreich?

Die Rallye-Weltmeisterschaft wird im Jahr 2023 auch in Österreich Station machen . Vier Sonderprüfungen werden dabei in Oberösterreich gefahren. Auch dies dürfte den Motorsport noch weiter ins Interesse der Öffentlichkeit rücken. Schließlich ist die Rallye-WM die höchstrangige Rallyeserie der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) und als die Königsklasse des Rallyesports bekannt.

Wie kann man selbst am Geschehen teilhaben?

Auf der Website der Austrian Motorsport Federation (AMF) finden Motorsportbegeisterte eine Liste aller aktueller Veranstaltungen die man 2023 besuchen kann. Es lohnt sich auch zu prüfen, ob man Wetten auf diese Rennen abschließen kann, was das Erlebnis noch interessanter macht.

Wer lieber hautnah dabei sein möchte, kann sich auch selbst als Rennfahrer versuchen. Es gibt eine Reihe von Unternehmen in Österreich, die sowohl unerfahrenen als auch erfahrenen Racern die Möglichkeit bieten, Autos zu mieten und in einem professionellen Umfeld zu erleben. Parallel dazu werden auch bei diversen Fahrtagen auf Rennstrecken in und rund um Österreich Schnupperkurse angeboten. Für all jene, die nicht selbst fahren möchten, gibt es auch die Möglichkeit, einen Tag lang Co-Pilot eines Rallye-Profis zu sein.

