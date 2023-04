Reisemobil-Trend zieht wieder an

Die Begeisterung für die Urlaubsform Caravaning scheint ungebrochen, der Reisemobil-Trend zieht wieder an. Im ersten Jahresquartal hat die Caravaning-Industrie insgesamt ein Plus von 3,1 Prozent Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Zwar verzeichnete die Caravansparte einen Rückgang von 5,1 Prozent, die Neuzulassungen von Reisemobilen stieg dagegen um 5,7 Prozent an. Die Ergebnisse wertet der Caravaning Industrie Verband als erster Indikator dafür, dass sich die Reisemobilproduktion von den Herausforderungen des Vorjahres erholt.

Auch die hervorragenden Besucherzahlen der jüngsten Caravaning-Messen belegen, der Reisemobil-Trend zieht wieder an. Vor allem bei Neueinsteigern scheint das Interesse nach wie vor hoch, wie die gute Nachfrage nach Vermietfahrzeugen zum Saisonauftakt zeigt. Die Miete eines Reisemobils oder Caravans gilt als klassischer Einstieg in den mobilen Urlaub. Genauso stimmt die verbesserte Verfügbarkeit von Fahrzeugen die Reisemobil-Branche zum Saisonauftakt optimistisch für das laufende Jahr. Zahlreiche Hersteller setzen bei den Basisfahrzeugen mittlerweile auf eine breitere Markenvielfalt. Wodurch sich die Liefersituation bei Fahrzeugchassis im Vergleich zum Vorjahr verbessert hat. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp