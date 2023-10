Revolution – Lkw fährt 1000 km emissionsfrei

Für die Elektrifizierung des Lkw-Fernverkehrs ist die Brennstoffzelle das Mittel der Wahl. Mercedes-Benz hat jetzt mit einem für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Prototyp des GenH2 Truck eine Strecke von 1047 Kilometern mit einer Tankfüllung flüssigem Wasserstoff zurückgelegt. Der Sattelzug startete nachmittags im Kundencenter in Wörth am Rhein und erreichte morgens Berlin. Der Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen war voll beladen.

„Mit dem Knacken der 1000-Kilometer-Marke mit einer Tankfüllung haben wir nun eindrucksvoll bewiesen: Wasserstoff ist bei Lkw alles andere als heiße Luft und wir kommen auf dem Weg zur Serienreife sehr gut voran“, sagte Daimler-Truck-Vorstandsmitglied Andreas Gorbach. Die Demonstrationsfahrt zeigt fortschrittliche Antriebstechnologien auf. Doch für effektive Dekarbonisierung braucht es mehr. Eine nachhaltige grüne Energieinfrastruktur und wettbewerbsfähige Kosten sind gegenüber traditionellen Fahrzeugen entscheidend.

Air Liquide lieferte Wasserstoff aus Biomethan, welcher bei eisigen -253 Grad Celsius als tiefkalter Flüssigwasserstoff in zwei seitlich am Fahrgestell angebrachten 40-Kilo-Tanks gepumpt wurde. Dank erstklassiger Isolierung der Tanks bleibt der Wasserstoff ohne zusätzliche Kühlung über längere Zeiträume hinweg stabil. Bei der Entwicklung wasserstoffbasierter Antriebe bevorzugt Daimler Truck auf lange Sicht flüssigen Wasserstoff. Der Energieträger hat in diesem Aggregatzustand im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff eine deutlich höhere Energiedichte bezogen auf das Volumen. Mehr transportierter Wasserstoff steigert die Reichweite, wodurch das Fahrzeug Diesel-Lkw ebenbürtig wird. Nähere Infos unter daimlertruck.com

