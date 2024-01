Seat MÓ erweitert seine Produkt-Palette

Seat MÓ bietet Mobilitätslösungen, um die dynamischen Bedürfnisse der Menschen in urbanen Lebensräumen zu erfüllen. Neben den Modellen MÓ 125 und MÓ 125 Performance wird das Portfolio nun um den MÓ 50 ergänzt.

Der MÓ 50 vereint alle Vorteile des MÓ 125 und kombiniert sie mit einem neuen Ansatz, wobei der wichtigste Unterschied in der erweiterten Zugänglichkeit für jüngere Zielgruppen liegt. Er entspricht der Fahrzeugklasse L1e und ist vergleichbar mit Motorfahrädern der 50-Kubik-Klasse. Somit ist es möglich, das Moped bereits ab 15 Jahren zu fahren, wenn man die Lenkberechtigung der Klasse AM absolviert hat. Darüber hinaus ist die Lenkerberechtigung AM bereits in den gängigsten Lenkerberechtigungen A oder B integriert.

“Es freut uns sehr, dass wir den beliebtesten Elektroroller von Seat MÓ nun in der 50-Kubik-Klasse mit in das Angebot aufnehmen können”, sagt Timo Sommerauer, Markenleiter von Seat MÓ und ergänzt: “Damit öffnen wir den Markt für ein breiteres und auch jüngeres Publikum, ohne dabei auf Qualität, Fahrspaß und Konnektivität verzichten zu müssen.”

Reichweite bis zu 172 Kilometer

Im Mittelpunkt steht der Antriebsstrang des eScooters. Er nutzt einen Elektromotor, der eine Leistung von 4 kW hat, ein Drehmoment von 100 Nm am Rad erzeugt und in das Hinterrad integriert ist. Somit sind mächtige Steigungen für diesen E-Roller kein Problem. Verbunden mit einem herausnehmbaren 5,6- kWh-Lithium-Ionen-Akku, wird im ECO-Modus eine Reichweite von bis zu 172 Kilometern pro Ladung ermöglicht.

Drei Fahrmodi stehen zur Auswahl. City, Sport und Eco – sowie ein Rückwärtsgang, der das Manövrieren vereinfacht. Das Aufladen des Akkus ist einfach gestaltet. Der Akku kann im eScooter verbleibend aufgeladen werden, wahlweise kann er aber auch herausgenommen und an einer Steckdose angeschlossen werden. Der Akku lädt in sechs bis acht Stunden an einer Haushaltssteckdose wieder vollständig auf. Durch die Länge von knapp über zwei Meter können zwei Personen Platz nehmen. Gleichzeitig bietet der geräumige Stauraum unter dem Sitz genug Platz, um zwei Helme unterbringen zu können.

Preise und Premiere in Österreich

Der MÓ 50 feiert seine Österreich-Premiere bei der Moto Austria. Neben der bekannten staatlichen Förderung gibt es zur Premiere exklusiv bei der Ausstellung einen Messebonus von 500,- Euro** bei Kauf eines Seat MÓ Produkts. Nach Abzug der staatlichen Förderung und dem Messebonus ergibt sich ein zeitlich limitierter Angebotspreis von 4.450,-* Euro. Weiters wird ein MÓ 125 mittels Gewinnspiel direkt vor Ort verlost. Nähere Infos unter seat.at

