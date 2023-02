Škoda Enyaq RS iV driftet zu Guinness-Rekord

Škoda driftet mit den Enyaq RS iV zu einem neuen Guinness-Rekord. Mit 7,351 Kilometern schaffte der britische Automobiljournalist Richard Meaden den längsten ununterbrochenen Drift eines Fahrzeugs auf Eis. Und damit auch automatisch – als zweiten Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde – den längsten Drift auf Eis eines Elektrofahrzeugs. Der bisherige Rekord war vergangenes Jahr in China aufgestellt worden. Er lag bei 6,231 Kilometern. Die neue Bestmarke erzielte der Enyaq RS iV auf einem einem zugefrorenen See bei Östersund in Schweden.

Der Škoda umrundete den Driftkurs auf seiner Rekordfahrt in 15:58 Minuten 39-mal. Dabei erreichte der Enyaq RS iV eine Höchstgeschwindigkeit von 48,69 km/h und kam an der langsamsten Stelle auf 31,64 km/h.

Vorangegangen waren zahlreiche Testläufe mit verschiedenen Reifenkombinationen. Für den Rekordversuch setzte der Automobilhersteller auf ein Serienfahrzeug mit 20-Zoll-Leichtmetallrädern. Die extra aufgezogenen 245/35er Michelin-Reifen Däckproffsen auf der Vorderachse waren mit 600 Fünf-Millimeter-Spikes bestückt. Auf der Hinterachse sorgten die Nokian-Reifen Hakkapelitta vom Format 255/45-R20 mit 300 Zwei-Millimeter-Spikes für Haftung. Die Grundlagen, damit der Škoda Enyaq RS iV zu Guinness-Rekord driftet.

Schon einmal hat Škoda mit Richard Meaden einen Rekord eingefahren. 2011 erreichte er mit einem in Großbritannien gebauten Octavia RS eine Geschwindigkeit 365,45 km/h (227,080 mph). Er setzte damit gemäß der Southern Californian Timing Association (SCTA) die Bestmarke für Geschwindigkeiten auf Landstrecken mit aufgeladenen 2,0-Liter-Serienfahrzeugen. Den Rekord brach Meaden damals in den bekannten Bonneville Salt Flats in den USA. (aum)

