Smart #1 – 2023 in Österreich

Ab Mai 2023 ist der Smart #1 voraussichtlich in Österreich zu haben. Smart, seit 2019 Teil des Joint Ventures zwischen Mercedes-Benz und Geely, schlägt damit ein neues Kapitel auf. Mit einem vollelektrischen Kompakt-SUV. Damit stellt smart seinen Pioniergeist erneut unter Beweis und präsentiert ein zukunftsfähiges Fahrzeug für alle Lebenslagen.

In Österreich ist der Marktstart des Smart #1 für Mai 2023 geplant. Vorbestellungen sind bereits im Dezember 2022 möglich. Ab dann sind auch erste Preise verfügbar. Bis dahin arbeitet das Österreich-Team am Aufbau des Händlernetzwerks für Smart. Man will am heimischen Markt Synergien nutzen und auf das umfangreiche Mercedes-Benz-Netzwerk zurückgreifen. Aktuell sind neun Standorte – jeweils einer pro Bundesland – in Planung. Sie sollen den smart #1 für ÖsterreicherInnen landesweit verfügbar machen.

Neue Elektro-SUV-Generation – mit Allrad

Der Smart #1 ist der Erste einer neuen Generation vollelektrischer SUVs, die Smart in Zukunft launcht. Der außen kompakte, aber innen geräumige 5-Sitzer bietet eine Lösung für verschiedene Mobilitätsbedürfnisse. Er ist ein guter urbaner Begleiter mit kurzen Überhängen, aber auch reichweitenstark und mit Allrad ausgestattet. Für alle, die im ländlichen Raum unterwegs sind.

Design, neu definiert

Die Form des Smart #1 ist geprägt von einem neuen Design. Und neuer Technologie sowie dem Ansatz, einen Begleiter für jede Lebenslage zu schaffen. Das Design ist eine Einladung, sich mit dem Auto zu verbinden. Das Exterieur ist zukunftsweisend und progressiv. Mit Elementen wie verdeckten elektrischen Türgriffen, rahmenlosen Türen und dem schwebenden Halo-Dach. Aspekte, die bei einem Auto dieser Kategorie nicht unbedingt zur Standardausstattung gehören. Das Verhältnis von Raum zu Grundfläche ist maximal ausgereizt. Der neue Smart #1 hat eine Länge von 4.270 mm, einen Radstand von 2.750 mm und maximal 19-Zoll-Felgen. Er überzeugt mit einem beeindruckenden Innenraum und erweiterter 360°-Sicht.

Neuer Standard

Der Smart #1 stellt den Menschen stets in den Mittelpunkt. Mit einer speziellen App-Umgebung und individueller Infotainment-Benutzeroberfläche setzt er auf zielgerichtete und verbraucherzentrierte Technologie. Der neue Smart verfügt über einen Avatar als intelligenten Begleiter mit KI-basierter Sprachsteuerung. Implementiert in der Benutzeroberfläche. Alles fügt sich nahtlos in das vernetze Ökosystem aus Auto, smart-App und Cloud-Daten ein. Verknüpft mit der persönlichen smart-ID. Und mittels höchster Verschlüsselungsstandards der Cybersicherheit geschützt. Eine zentralisierte, hochleistungsfähige IT-Architektur sorgt für dynamische Over-the-Air-Updates. So kann man mehr als 75 % aller Steuergeräte im Fahrzeug kontinuierlich überprüfen und per Fernzugriff aktualisieren.

Der Smart #1 hat eine Spitzenleistung von 200 kW. Eine Wechselstrom-Ladung von 10-80 % mit 22 kW ist in 3 Stunden erledigt. Mit der Gleichstrom-Superschnellladung kann man das in weniger als 30 Minuten erreichen. Mit der smart #1-App können sich Fahrer:innen untereinander verbinden. Zusätzlich gibt es einen digitalen Schlüssel mit einem Peer-2-Peer-System.

Das Smart-Businessmodell der Zukunft

Das Auto entwickelt sich vom einfachen Transportmittel hin zum engen Begleiter in jeder Lebenssituation. Diese Mentalität macht den Smart #1 im Kern aus. Zusammen mit erfahrenen PartnerInnen will Smart ein echtes und kundenorientiertes Omnichannel-Erlebnis bieten. Dabei ist ein nahtloser Wechsel von online zu offline und vice versa sicherstellt. Deshalb wird auch der physische Einzelhandel ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Geschäftsmodells bleiben.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp