Smatrics & Wien Energie – Ultra-Schnellladestandort

Vor sechs Jahren hat Smatrics EnBW gemeinsam mit Wien Energie den ersten Ultra-Schnellladestandort am Verteilerkreis Favoriten in Wien eröffnet. Jetzt haben die Unternehmen abermals ihre Kräfte gebündelt und am Standort die Leistungskapazität verdoppelt. Insgesamt stehen seit der Neueröffnung vier Schnelllader (mit insgesamt acht Ladepunkten) mit jeweils bis zu 300 kW Leistung zur Verfügung. Das ist eine Verdopplung der Kapazität. Zwei sind im Eigentum von Smatrics und zwei von Wien Energie.

„An einem so stark frequentierten Hauptverkehrsknotenpunkt, wie dem Verteilerkreis in Wien-Favoriten, können wir die Versorgungssicherheit mit unseren Schnellladern mit jeweils 300 kW auf sehr hohem Standard sicherstellen“, so Hauke Hinrichs, COO von Smatrics. In Summe dauert ein Ladevorgang nur wenige Minuten. Gerade in städtischen Gebieten ist ein dichtes Netz an Schnellladestationen besonders attraktiv, da Menschen hier nicht immer die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden. Betrieben werden die Smatrics Ladestationen mit dem Verbund Synerg-E Pufferspeicher. Diese Art der Energiespeicherung kann die Ladeinfrastruktur weiter optimieren. Die Energie wird in Phasen geringer Auslastung des Stromnetzes gespeichert und dann nach Bedarf abgegeben. Damit ist die erforderliche Energiemenge gerade bei Schnellladestationen sofort und auch in Zeiten hoher gleichzeitiger Ladeanforderungen verfügbar. Näheres unter smatrics.com/de

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp